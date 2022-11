ESPECIAL MARÍLIA MENDONÇA

Um ano do acidente que abalou o Brasil

O dia 5 de novembro de 2021 era para ser um dos dias mais festivos da história de Caratinga. Mas a data ficou marcada por trágico acidente aéreo onde morreram a cantora Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, que era tio e assessor da cantora; o produtor Henrique Bonfim Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarcísio Pessoa Viana.

Após um ano, o DIÁRIO traz uma edição especial onde foram ouvidas pessoas ligadas às vítimas. Tivemos posicionamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A Polícia Civil, por intermédio do delegado Ivan Sales, também informou o andamento das investigações. E por fim, ouvimos artistas e fãs que falam do legado de Marília Mendonça.