Fuga, perseguição e prisão na BR-458

Detidos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Coronel Fabriciano, Bom Jesus do Galho e Caratinga

IPATINGA – Quatro pessoas foram presas depois de uma perseguição, que começou no trecho urbano da BR-458 em Ipatinga e só terminou depois de alguns quilômetros na rodovia federal. O fato foi registrado por volta de 11h30 desta segunda-feira (7).

Policiais militares foram acionados para abordagem a um veículo Chevrolet Monza com quatro indivíduos a bordo e que trafegavam pela BR-381, do bairro Horto sentido ao Centro.

Eles seguiram sentido a BR-458 e policiais foram no encalço. Os indivíduos não acataram a ordem de parada e iniciaram fuga sentido a Ipaba, invadindo a contramão de direção.

Durante a perseguição, um dos ocupantes do veículo lançou um revólver pela janela. A arma caiu no acostamento da via e foi recolhida. Enquanto isso, os suspeitos mantiveram a fuga até que foram interceptados e presos depois da entrada para Revés do Belém.

A arma apreendida trata-se de um revólver calibre 38 e mais quatro cartuchos intactos, de calibre 38. No Monza estavam, um jovem de 22 anos, outro de 24 e mais dois de 25 anos.

Eles alegaram à PM que iam para Caratinga. Os levantamentos policiais indicam que são envolvidos com o tráfico de drogas em Coronel Fabriciano, Bom Jesus do Galho e Caratinga. Um dos detidos, inclusive, é investigado como suspeito de envolvimento com um recente homicídio em Caratinga.

No carro também foram apreendidos vários objetos, dentre eles, quatro vidros de perfumes, R$ 266,75 e três telefones celulares. Todos os produtos, arma, munição e os jovens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil em Ipatinga.

Fonte: Diário do Aço