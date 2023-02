Escolinha de Futebol do UAI de Inhapim retoma atividades

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Esportes e Lazer, retomou as atividades da Escolinha de Futebol União Atlética Inhapinhense – UAI neste ano de 2023.

Conforme informado pelo secretário Jean José Siqueira, o município vem ofertando de maneira gratuita várias oficinas com foco na atividade física para crianças e adolescentes, como a própria Escolinha de Futebol do UAI, e as aulas de natação em parceria com o Núcleo de Apoio Saúde da Família – NASF na piscina da praça de esportes. “Graças ao incondicional apoio que o prefeito Marcinho vem proporcionando ao esporte inhapinhense tem nos permitido fazer investimentos em diversas áreas, um exemplo é a Escolinha de Futebol União Atlética Inhapinhense, projeto da secretaria de Esportes e Lazer que atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, de segunda à quinta-feira em vários horários no estádio municipal “Dr. Guilhermino de Oliveira”, uma forma de incentivar a prática esportiva e retirar nossos adolescentes da ociosidade e das redes sociais” disse o secretário.

Com a aposentadoria do ex-treinador da Escolinha de Futebol do UAI de Inhapim, Ernani Magno Correia de Lima, a Secretaria de Esportes e Lazer readequou o seu quadro de servidores colocando Luiz Carlos de Souza Lucas para assumir as funções deixadas com reforço do educador físico, Flávio Henrique do Nascimento Moisés. “É uma responsabilidade imensa dar continuidade ao trabalho do professor Ernani Magno, um ser humano formidável e que auxiliou na formação educacional física e moral de tantos jovens de Inhapim. Professor Nãninho, como por todos nós carinhosamente é chamado, nossa gratidão. Vamos dar continuidade ao seu trabalho e melhorá-lo ainda mais” disse o novo treinador Luiz Carlos.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, enfatizou o trabalho que a Escolinha de Futebol proporciona lembrando ainda que em breve, após a completa revitalização do Ginásio Poliesportivo de Inhapim, as aulas da Escolinha de Futsal serão retomadas com o professor Jhon Salles. “O esporte é prioridade em nossa gestão, em meu primeiro mandato priorizamos a reforma, modernização, paisagismo e completa revitalização da Praça de Esportes “João Felisberto Pereira” em Inhapim, hoje com aulas de natação, hidroginástica, atletismo, academia ao ar livre, skate, bech tênis, vôlei de praia e futebol de areia. Um espaço completamente dedicado a atividade esportiva. Agora, com a reforma e revitalização do nosso ginásio poliesportivo, vamos poder proporcionar mais opções esportivas, como o retorno da Escolinha de Futsal, futebol de salão e vôlei. Graças a Deus Inhapim vive um novo tempo, e ao lado do amigo e vice-prefeito Sandro, vamos continuar trabalhando para fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor”, finalizou.

Assessoria de Comunicação