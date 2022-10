Escolas municipais serão reformadas

CARATINGA- Seis escolas de Caratinga que foram municipalizadas receberão obras de reforma e ampliação pela Prefeitura de Caratinga. São elas o Escola Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Primeiros Passos e as escolas municipais Dom Carloto, Barquinho Amarelo, Bezerra de Menezes, Doutor Maninho e Luiz Antônio Bastos Côrtes.

Os serviços acontecerão através de um convênio que tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município para atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental.

Os projetos contemplam facilidade de acesso para crianças portadoras de deficiência física; segurança física, que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, luz e telefonia; circulação entre os blocos com no mínimo de um metro com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050 – acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátio, parquinho e quadra; e equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

As escolas de Ensino Fundamental 1 possuem dois pavimentos, sendo eles: Pavimento Térreo e Pavimento 01. O pavimento térreo juntamente com uma parte do pátio coberto e outra parte aberta, possui uma quadra fechada e um playground que são interligados por circulação aberta. Os pavimentos são compostos pelos seguintes ambientes: