Mais uma noite de comida japonesa em Santa Luzia

CARATINGA – Depois do sucesso do evento ocorrido em julho do ano passado, Naiara Noeli Sales resolveu repetir no último sábado (15) a noite de comida japonesa no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. “Estou super feliz com o resultado. Estiveram presentes 25 pessoas, que vieram de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Caratinga, além de pessoas de Santa Luzia’, conta Naiara Sales.

Naiara Sales recorda como surgiu o interesse por comida japonesa. Ela disse que já gostava dessa culinária e resolveu fazer em casa. “A gente sempre se reunia, juntava os amigos, as minhas irmãs. Fazia direto e eles gostavam muito. Certo dia eles me perguntaram: “Naiara por que você não vende este tipo de comida? Sua comida é maravilhosa, temos certeza que vai dar certo”. Então pensei, “será?” e eles afirmaram que daria certo. Então resolvi trabalhar com isso, montei um cardápio bacana e foi o maior sucesso, graças a Deus. Já tenho seis anos e o pessoal gosta muito do tempero do meu sushi. Meus clientes falam que este é o diferencial”. Para atingir esse patamar, Naiara fez curso de culinária e continua se aperfeiçoando, com isso tendo ideias novas e melhorando a cada dia.

Naiara Sales é de Santa Luzia, mas hoje vive em Manhuaçu, onde tem um restaurante de comida japonesa. Como forma de dar um clima mais aconchegante, o evento foi realizado na casa da mãe de Naiara Sales. “Realmente as pessoas gostaram muito. Agora estou analisando e penso em fazer a noite de comida japonesa pelo menos uma vez por mês’.