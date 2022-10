PM prende autores após segundo assalto em postos de combustíveis na cidade de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO- A Polícia Militar prendeu os suspeitos de cometer dois assaltos a postos de combustíveis em Bom Jesus do Galho. Os atos criminosos foram registrados nos postos Fênix e Calixtão. Somente a quantia roubada no segundo posto foi recuperada.

Na quarta-feira (5), às 18h30, a PM foi acionada para o assalto no posto Fênix, que fica dentro da cidade. A vítima, frentista do posto, relatou que um indivíduo em uma bicicleta azul chegou com arma em punho e anunciou o assalto, levando aproximadamente R$ 600,00 em dinheiro. A arma aparentava ser uma pistola. Ele relatou ainda que o indivíduo era alto, magro, trajava calça preta e blusa de frio de cor cinza e uma touca na cabeça e que após o assalto fugiu sentido bairro da estação.

Durante atendimento foram verificadas as imagens das câmeras de segurança, confirmando as informações. Com as características físicas, combinado com a rota de fuga a forma que o assalto foi cometido, a polícia suspeitou da participação de um menor conhecido no meio policial, o qual já havia cometido um ato infracional de roubo no dia 31 de julho de 2021 também em posto de combustível.

A PM deu início a diligências com objetivo de localizar esse menor. Foram levantadas imagens de câmeras da rota de fuga e foi possível verificar que um suspeito passou pela rua JK após o roubo em uma bicicleta idêntica a utilizada, porém já sem as vestes utilizadas no roubo e com uma mochila vermelha. Foi apurado ainda que o menor estaria agindo em conluio com o autor maior, o qual teria lhe entregado uma arma de fogo na terça-feira (4) e que planejavam assaltar um posto de combustível.

Já na quinta-feira (6), às 21h, novamente, um roubo foi anunciado, desta vez no posto Calixtão, que fica na rodovia MG-329, km 26, com a mesma dinâmica do roubo anterior. No local, a vítima, também frentista do estabelecimento, relatou que estava próximo ao caixa quando foi surpreendida por uma pessoa portando aparentemente uma arma de fogo, que estava vestida com calça e blusa pretas e utilizando uma blusa azul para cobrir seu rosto, tendo o autor lhe dito que era um roubo e que era para lhe entregar todo o dinheiro.

A vítima, com a arma apontada em sua direção, abriu a gaveta e se afastou, quando o autor retirou a quantia de R$ 640 e logo em seguida fugiu a pé pela rodovia sentido a Caratinga. Toda a ação fora registrada pelo circuito de monitoramento do local.

Com as informações de um adolescente de 15 anos e um jovem de 19 anos estariam juntos nessa ação criminosa, foram iniciadas diligências para localizá-los. Havia denúncias de que o autor do roubo no posto subiu na garupa de uma moto no asfalto e que eles fugiram para dentro da cidade. Assim, em diligência nesse local onde a moto foi vista, foi localizado a camisa preta utilizada no segundo roubo, bem como uma mochila vermelha, o que indicaria que seria aquela do vídeo levantado.

Outras informações também relatavam que o jovem teria deixado a moto utilizada no roubo na casa da irmã dele, bem como o dinheiro roubado e que ele deixou a moto lá e chamou o táxi para ir embora. Assim, foi realizada diligência na residência deste jovem, aguardando-o chegar no táxi. Abordado, ele permitiu que a casa dele sofresse buscas e diante de evidências contra ele, confessou a participação no crime, dirigindo a moto para que o menor fizesse o assalto ao posto. Disse ainda que a arma era na verdade um simulacro e que estava com o menor. Também confirmou que o primeiro roubo foi cometido pelo menor e que a bicicleta utilizada no assalto estava com ele.

A PM seguiu para a casa do menor, que foi localizado e apreendido acompanhado de um responsável legal. O simulacro foi localizado em cima de um muro ao lado da casa do menor. A bicicleta utilizada no assalto foi localizada em uma casa abandonada.

Também foram realizadas na casa da irmã do jovem de 19 anos, que mostrou à PM a motocicleta Honda cg 150 Titan cor preta guardada. O próprio jovem apontou onde estava o dinheiro subtraído do segundo roubo, dentro da casa da irmã dele, dentro de uma camisa em um guarda-roupa.

O jovem de 19 anos relatou que a motocicleta não era dele e sim de um terceiro, seu amigo, que mora no bairro Rondon Pacheco (Vila Ozanan). Em diligência para localizar essa pessoa apontada, ao avistar a viatura policial, o jovem de 22 anos correu para o meio de um matagal e um rio não sendo possível abordá-lo.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio credenciado, bem como a bicicleta apreendida. O autor de 19 anos possui envolvimento em crimes registrados por tráfico ilícito de drogas, ameaça e rixa. Já o adolescente de 15 anos é de alta periculosidade, com envolvimento em diversas ocorrências com emprego de violência como, roubo consumado, servir bebida alcoólica a menor incapaz, tráfico ilícito de drogas, lesão corporal, uso e consumo de drogas e ameaça. Eles foram encaminhados à delegacia.