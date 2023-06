Escola de Sapucaia celebra conquistas de alunos

CARATINGA- A Escola Estadual Coronel Florentino Miranda Costa, situada no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, celebra os resultados de dois alunos do Ensino Médio. Gabriel da Silveira Costa, 16 anos, conquistou mais uma medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Já Débora Camila Costa foi premiada no Desafio Empower, com desenvolvimento de projeto voltado soluções de problemas da escola.

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Gabriel reside no córrego Rochedo. Ele estuda na escola em tempo integral e relata sua rotina. “Geralmente agora não tanto, mas, na época das ajudo muito. Mesmo agora, como estudo integral, ainda tem dia chego e ajudo à noite alguma coisa que estiver precisando lá”.

O jovem que cursa o 2º ano já conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de bronze. Ele relata suas impressões sobre a última edição e seu desempenho na competição. “Foi uma de bronze em 2018 e uma ouro em 2019. Em 2020 não ocorreu competição, 2021 mais uma de ouro e agora em 2022 outra de bronze. Achei um pouco mais difícil do que os anos anteriores, só que como eu tinha estudado mais, minha nota foi maior. Agora, a segunda espero que seja dentro do esperado, porque a primeira fase caiu muitas matérias que não tenho tanta afinidade, que não é tanto que eu gosto em si. Gosto muito da parte de geometria, algo que não envolva tanta fórmula, que a gente tem que gravar na mente e na primeira fase foi assim. Se a segunda fase for algo mais lógico e com mais geometria, creio que dá pra sair bem”.

Sobre os estudos para a Olimpíada, ele explica que são uns três meses antes da prova, com a média de uma hora e meia por dia. “Já é o ideal e tento focar pra não ficar com tanta ansiedade no dia, porque não adianta, ao mesmo tempo tem que ficar com a cabeça no lugar pra conseguir fazer a prova corretamente”.

Com os bons resultados conquistados ao longo dos anos, Gabriel deixa um conselho para os estudantes que vão realizar a prova. “O mais necessário é foco, perseverança, estudar bastante e como eu disse, fazer a prova tranquilo, sem ficar pensando muito que vai estar difícil. Geralmente a gente chega, as pessoas já estão todas sentadas antes da prova começar e começam a falar que vai ser muito difícil, que é chato de fazer. Outro fala que começou a estudar depois de ontem. Assim não dá para aprender nada, estudar de última hora não adianta. Então, precisa estudar, ter foco e persistência”.

Gabriel da Silveira também fala sobre sua preferência pelas exatas, dentre as disciplinas da escola. “Quando eu estava no ensino fundamental, era como se as outras matérias estivessem num nível e a matemática além. Mas, quando entrei no ensino médio, interessei muito por química também, ficou meio que as duas matérias se destacando, enquanto as outras, não é que eu não goste, mas, tenho mais facilidade em matemática e química”.

O estudante também já começa a planejar seu futuro profissional após a conclusão do Ensino Médio. “Estive pensando, mas, não tenho plena certeza. Gosto muito de matemática e de química, tem hora que penso, gosto muito da parte de computador e programação. Fico muito pensando nessa área de computação que é a Ciência da Computação e ou então Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Química. Fica difícil de escolher, mas creio que vou conseguir, tem mais um ano e meio pela frente para pensar, então haverá tempo (risos)”.

DESAFIO

Débora destaca o projeto que ela desenvolveu, onde propôs um workshop para orientar os estudantes. “Achei muito interessante, principalmente, por se tratar de escolas públicas. Comecei a ler sobre eles, sobre o que eles desenvolviam, que é a ONG Embaixadores da Educação. Decidi participar, no fim teve a proposta do desafio Empower, em que eles nos convidam a desenvolver um projeto que possa atingir socialmente a comunidade, que amenize algum problema social ou ambiental. Então, desenvolvi com ajuda de algumas professoras um projeto que ajudasse os alunos quanto ao futuro, a percepção, a informação e a capacitação para o mercado de trabalho”.

Como parte do trabalho, visitas à faculdade, workshop de profissões e palestras. “Foi algo assim bem legal, que a gente fez com todos os alunos do ensino médio. E foi algo pra tentar amenizar um pouco a falta de informação, porque geralmente aqui ficamos muito voltados para o campo, para o café. Então, quis trazer pra eles um pouquinho do mundo lá fora”.

Para Débora, além de levar uma experiência diferente para os estudantes, ela também conseguiu aprender alguns conceitos com o projeto. “Me ensinou muitas coisas, me ensinou a ser, a pensar mais no próximo, além de mim. Então, acredito que trouxe para os meninos uma visão diferente lá fora do que eles podem, as oportunidades que têm lá fora, mas, principalmente trouxe pra mim pra pensar mais que a gente pode sim ajudar as pessoas, do nosso jeito, com as condições que nós temos”.

ESCOLA APOIA

O diretor Enilson Lana comenta a satisfação da escola com os resultados e que apoia os estudantes. “Pra nós é uma questão de muito orgulho, acho que a escola é uma construção, do ponto de vista pedagógico e humano. A administração da escola fica realmente muito feliz em ter alunos tão dedicados. A gente tem que dividir esse mérito com os que passaram há uns 50, 60 anos aqui nessa escola, que construíram e permitiram que a gente chegasse a esse momento”.

A escola segue preparando os alunos para os próximos desafios, como destaca Enilson. “Já realizamos a primeira fase da Olimpíadas, estamos com um projeto de construção de aplicativos, que a escola está participando. Tivemos o Jovem Senador, trabalho de campo com nossos meninos em Ouro Preto e estamos sempre buscando. Vamos realizar uma feira de ciências em setembro com o tema tecnologia, tenho certeza de que vai ser um trabalho muito bom. Estamos sempre nessa preocupação em incentivar os nossos alunos, em buscar o melhor pra eles na vida profissional e pessoal. O nosso trabalho também é muito voltado para as questões familiares, a gente valoriza muito a participação da família, o setor pedagógico nos apoia muito nesses projetos. Isso é muito positivo, a gente tem uma parceria muito bacana com a comunidade também”, finaliza.