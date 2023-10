Na edição desta quinta-feira (26/10), foi publicada a matéria ‘Cettatic faz balanço das competições disputadas’. O texto informa que as participações nas seguintes competições, Copa do Café sub 15 e 17 (futebol), Intermunicipal de Caratinga Sub 11 e 13 (futebol), Copa Sesc de Governador Valadares Sub 09 e 11 (futsal), Copa Zico Sub09, 11 e 13 (fut 7), Mineiro Sub08 (futsal), Copa Verão Sub 09 a 17 (futsal) aconteceria em 2024, porém a direção a da Associação informou que tais torneios acontecem nos últimos meses deste ano.