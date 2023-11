Equipe de CrossFit de Caratinga é 1º lugar em Governador Valadares

DA REDAÇÃO – No último sábado (28/10), Governador Valadares sediou o 2º do Gevê Cross Fest, o maior evento para encontrar as equipes mais condicionadas do fitness do Leste Mineiro, dedicado à modalidade de Cross Training/CrossFit. “Com uma atmosfera eletrizante e uma energia contagiante, o evento superou grandes expectativas nesta da segunda edição. Com mais de 160 atletas vindos de todas as partes do estado, o evento não apenas celebrou o esporte, mas também impactou centenas de pessoas com a alegria, diversão e espírito competitivo”, avalia a organização.

Neste ano, a organização preparou-se para oferecer uma experiência ainda mais emocionante. A equipe por trás do evento trabalhou incansavelmente para criar um ambiente esportivo excepcional, transformando os anfitriões, a Box Brutos CF, em um verdadeiro caldeirão de entusiasmo. Uma arena ampliada com área reservada para os atletas e entretenimento de qualidade para os torcedores estavam prontos para recepcionar todos os atletas.

Os melhores atletas da região se reuniram para competir em busca de desafios épicos. As categorias diferentes de CrossFit promoveram competições intensas, tornando o Gevê Cross Fest a experiência esportiva mais incrível do Leste Mineiro.

As categorias não apenas revelaram talento e determinação, mas também solidificaram a importância do trabalho em equipe e da motivação. “Caratinga representou com bastante relevância, na categoria Intermediário Feminino, a equipe “Team Tanic”, do CT Caratinga, com as atletas Silmara Costa, Katyusqya Guingo e Cariny Oliveira, conquistou o 1º lugar, demonstrando sua excelência no esporte. A categoria Scale Feminino viu a equipe “Um Trio E Um Sonho”, composta por Dalyla Fagundes, Maria Eduarda e Luiza de Sá, do CT Caratinga e Iron Cross, alcançar o 3º lugar, destacando sua dedicação e espírito competitivo”, destacou o professor Amarildo César.

Além disso, outras equipes brilharam em suas respectivas categorias. Na categoria Scale Masculino, os “Irmãos Shelby”, representando o CT Caratinga com os atletas Gabriel Leite, Fábio Jânio e Thiago Carlos, mostraram seu talento. Na categoria Intermediário, a equipe “The Teachers”, composta por Fabrício Lopes, Luiz Gustavo e Eudyson Bazili, também do CT Caratinga, deixou sua marca.

O sucesso dos atletas na competição não seria possível sem a metodologia atualizada de treinamento proposta pelo treinador, o professor Amarildo César, que inspirou e preparou os atletas para enfrentar desafios cada vez maiores.

Motivadas pelo espírito competitivo e determinadas a superar seus próprios limites, as equipes já estão ansiosas para o próximo grande evento, o Maluquinho Games, que acontecerá em Caratinga no mês de abril do próximo ano. “O cenário esportivo do Leste Mineiro continua a crescer, alimentado pela paixão, dedicação e espírito esportivo em seus participantes e apoiadores”, finaliza o professor.