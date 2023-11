ATeG Fruticultura eleva renda de produtor em 812% em Raul Soares

RAUL SOARES – Em 2021, o produtor rural Lázaro Alves Aniceto da Silva, de Raul Soares, decidiu investir na fruticultura. Para isso, ele venceu o receio de apostar em uma atividade pouco comum na região. Mas Lázaro não iniciou a jornada sozinho. Ele teve o acompanhamento do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Fruticultura, do Sistema Faemg Senar.

Dois anos após ingressar na atividade, ele chegou a observar um crescimento de 812% na sua renda bruta. Ele, que antes fazia mais com serviços fora da propriedade para se sustentar, hoje tem a sua atividade rural como principal fonte de renda. “Nunca tinha pensado na fruticultura, mas com ela eu melhorei muito. Antes do AteG eu estava sem esperança”, contou Lázaro.

Começando do zero, o produtor iniciou o trabalho com a implantação de dois hectares de abacate. Segundo o técnico de campo Guilherme Peterle a fruta foi escolhida para todo o grupo devido ao valor e aceitação no mercado. Mas Lázaro foi além e, durante a formação da frutífera, decidiu aproveitar o espaço nas entrelinhas da lavoura para plantar maracujá azedo. A ideia era aprender mais sobre a cultura e começar a vender. Neste sentido, ele implantou 200 plantas no terreno.

A iniciativa deu certo e, em dezembro de 2022, o produtor colheu e comercializou os primeiros frutos. O resultado positivo foi um estímulo para a continuidade e melhoria da produção. Lázaro investiu a primeira receita em irrigação e no controle de pragas e doenças. Nos últimos 12 meses Lázaro produziu 2.546 quilos de maracujá.

A comercialização do produto é feita no mercado local e regional, principalmente para mercados e sacolões, por um preço médio de R$ 5,13 kg. Animado com a atividade, o produtor já plantou uma nova área. “O trabalho de plantio foi com tratos culturais mais assertivos, análise do solo e adubação adequada, uso da polinização artificial”, explicou o técnico de campo Guilherme. Satisfeito, Lázaro disse que os resultados são superiores ao que ele esperava.

“O ATeG foi muito importante para apoiar a implantação e desenvolvimento do projeto. Espero continuar contando com o Sistema Faemg Senar para seguir evoluindo na atividade”. O ATeG Fruticultura é realizado na cidade por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Raul Soares, em parceria com o Sistema Faemg Senar e o Sicoob União dos Vales.