Sagrra lança novo single em homenagem aos entes queridos

DA REDAÇÃO- A banda Sagrra lançará seu novo single intitulado “Faz Mais de Um Mês”, como uma homenagem aos entes queridos. O lançamento está marcado para esta quarta-feira (01/11), ao meio-dia, nas principais plataformas digitais, incluindo Onerpm, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Napster e Amazon Music.

A música é uma balada emocional composta pelo vocalista e líder da banda Lyzandro Cardoso, especialmente para sua mãe, Evani Cardoso (in memoriam), em dezembro de 2015. Lyzandro compartilha que, embora muitas pessoas tenham diferentes perspectivas sobre a duração do luto, para ele durou um ano e meio. “Durante esse período, enfrentei noites em claro e sentimentos de solidão, depressão e melancolia, apesar do amor e apoio de familiares e amigos que não conseguiam preencher o vazio em meu coração”, disse.

O vocalista destaca que esses sentimentos não são exclusivos dele e que todos estão sujeitos a passar por eles. Ele expressa sua gratidão à sua noiva e produtora, Magaly MelloDias, por tê-lo ajudado a sair desse “lugar escuro, mostrando-lhe a luz e reafirmando sua fé em Cristo Jesus”.

A produção do single é uma parceria entre a banda e o produtor Michel Oliveira, de São Paulo. A produção artística está a cargo de Magaly MelloDias. A intenção da música é retratar a dor do luto, respeitando as diferentes fases e o tempo de cada pessoa.

“No dia 2 de novembro, muitas pessoas celebram as lembranças daqueles que se foram, e a banda deseja que essa música traga algum conforto, lembrando que um dia poderemos reencontrar aqueles que amamos. Eles acreditam que somente a fé em Deus pode nos dar a certeza desse reencontro no futuro. Espera-se que a canção “Faz Mais de Um Mês” cumpra seu objetivo de tocar os corações e trazer algum consolo para aqueles que passam pelo luto, respeitando as diferentes experiências e processos de cada indivíduo”, finaliza Lyzandro.