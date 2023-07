Empossada nova diretoria do Rotary Club Caratinga

CARATINGA- Foi realizada nesta terça-feira (11), a solenidade de transmissão de cargo do Conselho Diretor do Rotary Club Caratinga para o ano 2023-2024. Vinícius Ângelo Fernandes passou a presidência para Valter Oliveira da Costa, que terá como lema de gestão: “Criar esperança no mundo”.

Durante a leitura do termo de transmissão de posse, Vinícius Ângelo ressaltou que a eleição de Valter para o cargo repente “uma expressão de confiança na sua liderança e na certeza de que saberá conduzir da melhor forma possível os dos destinos do nosso clube no ano rotário que se inicia”.

Em seu juramento, Valter Oliveira frisou seu compromisso com a causa rotatória. “Dando o melhor, dedicando meu tempo, dons e conhecimentos para o desenvolvimento do Rotary, defendendo e fazendo cumprir os estatutos e regimento interno deste clube, apoiando a governadora do nosso distrito para que juntos possamos criar esperança no mundo”.

Foram empossados ainda o vice-presidente Marinho Mendes Magalhães, o 1° secretário João Carlos de Oliveira, o tesoureiro Sérgio Gomes Rosa e o 1° protocolo Carlos Alberto Fontainha.

COMISSÕES

Comissão de Administração e Cozinha: Afrânio Vieira Coimbra Neto

Comissão de Intercâmbio: Laís Marciano da Silva

Comissão de Projetos Humanitários: Maurício Motta Fonseca

Comissão de Imagem Pública: Renato Soares Rodrigues

Comissão da Fundação Rotária: Higo Costa Josefino

Comissão do Desenvolvimento do Quadro Associativo: Luiz Kleber Cristofori

Comissão de Juventude: Sérgio Gilberto Stevanato

Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão: André Charles Camargo Assis

Comissão de Relações Públicas: Narcélio Mendes Ferreira