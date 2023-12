Edra lança em Caratinga o livro “90 Maluquinhos por Ziraldo”

Evento será neste sábado (2) às 18h, no Casarão das Artes

CARATINGA – Lançado no início do ano na Livraria Drummond, em São Paulo, o livro “90 Maluquinhos por Ziraldo – Histórias e Causos” finalmente vai ser lançado em Caratinga, terra do coautor e organizador do livro Elcio Danilo Russo Amorim, o cartunista Edra, e o homenageado Ziraldo Alves Pinto, numa edição luxuosa da Editora Melhoramentos.

Edra conseguiu, mais uma vez, reunir um seleto grupo de personalidades para prestar uma linda homenagem ao Ziraldo. O livro tem relatos de grandes nomes do humor gráfico nacional como Maurício de Sousa, Jaguar, Laerte, Miguel Paiva e Aroeira e entre os escritores figuram nomes como Zuenir Ventura, Luís Fernando Veríssimo, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira e Ruth Rocha, só para citar alguns.

O lançamento será neste sábado (2) às 18h, no Casarão das Artes e faz parte da programação da Festa Literária promovida pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes – FEBACLA. Sob a coordenação de poetisa Verônica Moreira, o evento vai reunir expressivos nomes da literatura e cultura caratinguense e, entre outras atividades artísticas, fará outorgas de medalhas comemorativas alusiva aos 150 anos de Santos Dumont, Bicentenário de Gonçalves Dias e títulos de Benfeitor Cultural da Humanidade.