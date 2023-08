Mãe e filha foram assassinadas

SIMONÉSIA – Nesta terça-feira (1), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de homicídio no córrego Eliota. As vítimas, sendo mãe e filha, foram encontradas sem vida no interior da residência, segundo informações de populares, uma das vítimas estaria grávida.

PM segue em rastreamento, a fim de prender o autor. Denúncias podem ser realizadas via 190 ou Disque Denúncia 181.

Tenente Lopes está à frente das diligências.

Em breve mais detalhes.