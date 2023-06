Duas feras

Se tem algo que agradeço ao esporte, é o fato de me proporcionar momentos como esse. Conseguir colocar na mesma imagem duas pessoas que compartilham da mesma paixão pelo esporte, embora separadas no tempo por gerações. Marina Pires, diretora da Liga Caratinguense de Desportos, e Carlos Alberto Viggiano, tem em comum a dedicação ao esporte, principalmente ao futebol. Viggiano com uma folha extensa de excelentes trabalhos prestados ao esporte dentro e fora de campo, continua em plena atividade. Marina, embora jovem, também já ostenta currículo com ótimos trabalhos prestados. Infelizmente, pessoas com a mesma disposição e abnegação deles estão cada vez mais raras. Não por acaso, vemos cada vez menos pessoas dispostas a encarar os desafios de dar início a algum projeto, ou continuidade aos já existentes. Temos uma preocupação legítima em promover competições de categoria de base, formar atletas e não deixar nosso futebol acabar. Porém, fica às perguntas: E a formação de dirigentes para ocupar os lugares de quem está parando, como está? Quem vai dar sequência ao trabalho de promover o esporte? Em 2022, a Liga Caratinguense de Desportos promoveu o 1° Encontro Mais Esporte, para 2023, a ideia é abordar esse tema com especialista em gestão Esportiva no segundo Encontro Mais Esporte que deve acontecer em outubro.

História do Regional

O Campeonato Regional 2023 começará em julho. O campeonato amador mais antigo, tradicional, e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, disputado desde 1965, é marcado por grandes times e muitos craques ao longo da história. Dia 9 de julho a bola irá rolar para a 45° edição. Enquanto julho não chega, vamos recordar um timaço do Santa Rita.

Celeiro de grandes craques de nossa história, o Leopardo da Vila faturou duas vezes o campeonato mais importante do nosso futebol. 1988 e 1989. Uma geração brilhante que encheu os olhos de quem gosta de bom futebol. Um timaço esse da foto bicampeão em 89: Roberto, Marcelo, Roberto, Amarildo, Cleider, Beline, Carlinhos Careca (técnico). Agachados, Mário da Tia Rita, Adilson, Marquinhos, Chita e Luizinho. No dia 25 de fevereiro de 1989 no estádio Cel. Galdino Pires, o Santa Rita venceu o Anápolis por 2 a 1 e conquistou o título. Sem dúvida uma geração que marcou e deixou muita saudade não só nos torcedores do Leopardo, mas, em todos que são apaixonados por futebol. Sem dúvida quem teve a oportunidade de ver esses caras em campo, sabe que reunir outro time com tanta qualidade é quase impossível. Tenho certeza que a torcida está com saudades de torcer pelo Leopardo.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89,1fm