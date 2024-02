Drogas, arma e munições recolhidas no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – Em uma ação realizada nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar apreendeu droga, arma e munições no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. Um jovem, 25 anos, foi preso pelos militares.

A PM recebeu denúncia anônima informando a respeito do tráfico de drogas no distrito. Uma guarnição foi até a casa do denunciado, tendo a entrada franqueada por ele. Durante as buscas, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, nove cartuchos do mesmo calibre, sendo um deflagrado; 13 buchas de maconha, 35 pedras de crack, 21 pinos com cocaína, além de outros 27 que seriam usados para acondicionar a droga, e papéis com anotações referentes ao tráfico de droga.

Segundo a PM, o jovem já é conhecido do meio policial. Ele foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.