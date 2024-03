Dois homens são presos e arma de fogo apreendida no bairro Santa Zita

CARATINGA – Dois homens de 39 e 27 anos foram presos nessa segunda-feira (25), no bairro Santa Zita pelos crimes de posse de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.

De acordo com o sargento Cotta, na noite desse domingo (24), houve ligações para a Polícia Militar relatando disparos de arma de fogo em um bar no bairro Santa Zita, e na ocasião se apresentou apenas um indivíduo como vítima, estando lesionado com algumas escoriações leves, relatando que havia sido atacado por outras pessoas, sendo que um deles portava arma de fogo, e que teria efetuado disparos em sua direção.

Nessa segunda-feira (25), ainda durante as diligências, militares se deslocaram até a casa de um dos envolvidos que estava portando a arma de fogo. O homem contou sua versão, e entregou espontaneamente a arma que teria sido utilizada, um revólver calibre 22 com cinco munições.

O autor foi conduzido para a delegacia, porém ele apresentava uma lesão na cabeça, onde levou sete pontos, e alegou que foi o outro envolvido que havia se apresentado como vítima. “Tendo em vista a nova versão, a vítima também foi encaminhada como autor, pois também praticou lesão corporal”, explicou o sargento.