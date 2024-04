Disputa por aparelho em academia leva mulher a perder parte de dedo, arrancada a mordida

Confusão começou quando cliente reclamou que idosa estava demorando muito no leg press durante treino no México

A disputa por um aparelho na academia Gimnasio Great Fitness, em Monterrey (México), levou a uma violenta briga entre duas mulheres que acabou com uma delas tendo parte de um dedo arrancada em um mordida da rival. O incidente ocorreu em 1º de abril. Uma mulher identificada como Rossana, de 44 anos, acusou outra, chamada Leticia, de 66, de usar leg press “por muito tempo”. Imagens de câmera de segurança mostram Leticia partindo para cima de Rossana ao ser abordada.

Apesar de outras pessoas tentarem separá-las, Rossana logo conseguiu agarrar os cabelos de Letícia e começa a arrastá-la pelo chão do ginásio. Durante a briga, Leticia agarrou uma das mãos de Rossana e lhe deu uma mordida.

Foi quando as duas se separaram. Quando era consolada por um homem, Rossana percebeu que havia perdido parte do dedo mínimo da mão esquerda na mordida e desmaiou no chão.

Funcionários da academia aplicaram os primeiros socorros, e a parte do dedo arrancada, com esmalte vermelho, foi colocada num saco plástico com gelo, contou o site “Infobae”.

Leticia foi presa. A idosa foi indiciada por lesão corporal. Rossana também está à disposição do Ministério Público.

Fonte: Extra