Discussão motivada por espaço em garagem resulta em homicídio

CARATINGA – Um homicídio foi registrado na tarde do último (1) na rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz. O crime foi motivado em virtude de uma discussão por espaço em garagem.

O Centro de Operações do 62º Batalhão da Polícia Militar recebeu ligações dos integrantes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), solicitando apoio para atendimento de uma vítima de disparo de arma de fogo. Equipes no local apuraram que Wanderlucio Vieira de Souza, 47 anos, teria sido alvejado na região da clavícula por disparo de arma de fogo.

O Samu socorreu a vítima para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porém ela já deu entrada em óbito.

Foi apurado pelas equipes da PM que o autor, de 50 anos, que é cunhado da vítima, efetuou um disparo contra a Wanderlucio após discussão. A motivação seria referente a vaga de garagem, pois ambos residiam no mesmo prédio.

Após o fato, o autor evadiu a pé sentido rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho.

Em verificação aos sistemas do Estado consta que a vítima não tinha antecedentes e que o autor tem passagens por ameaça e por homicídio.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.