Diocese se prepara para mais uma edição do Curso de Férias

CARATINGA- A sétima edição do Curso de Férias para Educadores Populares, Agentes de Pastorais e Lideranças já está sendo preparada pela Diocese de Caratinga.

O evento acontecerá dos dias 13 a 17 de dezembro, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, tem o tema central a Campanha da Fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome e o Lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.

Tendo a metodologia de palestras na parte da manhã e oficinas na parte da tarde, o curso também conta com uma noite cultural ao término de cada dia e com a apresentação do resultado das oficinas na noite de sábado, dia 16 de dezembro.

O credenciamento iniciará no dia 13 de dezembro, às 17h e às 19h acontecerá a abertura oficial com uma palestra sobre o Dia Mundial das Comunicações.

No dia seguinte será realizada a palestra Fraternidade e Fome. “Dai-lhes vós mesmos de comer” com Franciso Orofino e Fome na Educação, com Frei Betto.

O dia 15 de dezembro contará com uma palestra das professoras da CNBB Janise Dias e Moema Miranda, falando sobre: “O combate a fome como questão ambiental, com um olhar para a economia de Francisco e Clara”. Também está prevista às 19h uma Celebração Eucarística pelo aniversário da diocese.

O dia 16 de dezembro terá a presença do secretário nacional de Assistência Social André Quintão Silva palestrando sobre a situação da fome no Brasil, desafios e perspectivas.

O encerramento no domingo, 17 de dezembro, será com uma mesa temática com representantes das pastorais, povo negro e indígenas com o tema: “Ao redor da mesa uma reflexão sobre a fome e a Campanha da Fraternidade 2023”. Logo após haverá a leitura da Carta Compromisso do VII Curso de Férias e a solene Celebração da Santa Missa.

Confira no quadro os horários, programação completa e oficinas: