A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado, dia 17 de junho, de 08h às 16h em todas as Unidades de Saúde de Caratinga, o Dia D de Vacinação. Serão ofertadas a população as vacinas contra influenza, (gripe), meningite C e bivalente contra Covid-19.

É necessário levar o Cartão do SUS, documento de identidade com foto e cartão de vacina.