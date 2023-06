Detido em Vargem Alegre acusado de homicídio em Iapu

VARGEM ALEGRE – Um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira (6) por força de mandado judicial, acusado de ser o autor de um homicídio registrado em Iapu no dia 23 de maio passado, quando foi assassinado Diego Bahia de Sousa, de 19 anos. O acusado do crime foi localizado escondido na cidade de Vargem Alegre, para onde havia se mudado com a esposa, depois do crime. As investigações apontam que o crime teve como motivação uma dívida relativa a entorpecentes.

O sargento PM Anderson explicou que, inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio (roubo seguido de morte da vítima), mas os indícios passaram a apontar que foi um homicídio. Médicos constataram cerca de 20 perfurações no corpo da vítima.

“Com a Polícia Civil de Iapu, iniciamos os levantamentos e, graças às denúncias anônimas conseguimos chegar ao local onde o autor do crime estaria escondido, em Vargem Alegre. O trabalho continua para se chegar a outros eventuais envolvidos. Ficou constatado que a vítima devia uma quantia considerável em drogas. Apuramos que a vítima propôs o pagamento fracionado, mas o autor não aceitou e decidiu cobrar dessa forma, tirando a vida do devedor. Infelizmente é a máxima: quem se envolve no tráfico ou é cadeia ou é caixão”, enfatizou sargento Anderson.

Depois de uma procura que passou pelo distrito de São Candido, em Caratinga, e área rural de Inhapim e Iapu, policiais militares localizaram o suspeito em Vargem Alegre. Ele tinha se mudado para a cidade, com a esposa, e trabalhava em um supermercado. Por força do mandado judicial expedido pela Vara Criminal da Comarca de Inhapim, o homem foi preso. Em sua residência foram recolhidos dois telefones celulares. Um terceiro aparelho foi encontrado no bolso do suspeito. A polícia apura se um desses aparelhos era da vítima, já que o aparelho está desaparecido desde o dia do crime.

Além do homicídio do jovem de 19 anos pesam contra o suspeito, denúncias que ele estaria ameaçando de morte mais duas pessoas de Iapu, também em função de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Fonte: Diário do Aço