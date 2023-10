Detento é espancado por colegas de cela em presídio e acaba morrendo

Otávio Jordão Moreno de Carvalho, 25 anos, foi espancado por quatro colegas de cela neste domingo (8), no presídio de Caratinga. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada dessa terça-feira(10). Os envolvidos na confusão foram apresentados na delegacia.

De acordo com a SEJUSP, um detento chamou o líder da equipe de plantão avisando que outro preso de uma das celas, estava passando mal e necessitando de atendimento médico.

Ao comparecerem à cela, os policiais penais encontraram o jovem desacordado, com várias lesões na cabeça e deitado em um cobertor.

Ele foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Em nota, a SEJUSP informou que a unidade lavrou o boletim de ocorrência e abriu um procedimento para apurar administrativamente o ocorrido. A Polícia Civil é responsável pelas investigações criminais.

Ainda de acordo com a nota da SEJUSP, na manhã desta segunda-feira (9) a mãe do detento, acompanhada do advogado do custodiado, esteve na unidade e recebeu autorização para visitar o preso no hospital.

O advogado foi recebido pelo novo diretor do presídio, que assumiu a unidade nesta segunda-feira, e já está ciente da situação do detento.