Destroços são encontrados em área de busca por submarino, diz Guarda Costeira dos EUA

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que foram encontrados nesta quinta-feira (22) destroços nas áreas de buscas pelo submarino Titan, que desapareceu enquanto fazia uma expedição até o Titanic.

Segundo a Guarda Costeira, a descoberta foi feita por uma sonda perto de onde estão os restos do navio que naufragou em 1912. Uma entrevista coletiva sobre o encontro dos destroços foi marcada para a tarde desta quinta, por volta de 16h, no horário de Brasília.

“Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.

Os destroços foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense, o Horizon Artic.

Também na manhã desta quinta, a sonda e mais dois robôs capazes de monitorar o fundo do mar chegaram até a profundeza máxima do Oceano Atlântico, a 4 mil metros da superfície, dentro do perímetro de buscas, de cerca de 20 mil metros quadrados.

Os restos do Titanic estão a 3.800 metros abaixo do mar, em um ponto do Oceano Atlântico cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá.

A localização de destroços ocorreu cerca de cinco horas depois de esgotar o prazo máximo de duração de oxigênio dentro do submarino estimado pela Guarda Costeira a partir de cálculos que levam em conta o horário de início da viagem, na tarde de domingo (18).

Na terça-feira (20) e quarta-feira (21), um avião das Forças Armadas do Canadá registrou ruídos que se assemelham a batidas na mesma região de buscas. Foi o primeiro indício de que os passageiros do submarino poderiam estar vivos. Até a última atualização desta notícia, no entanto, as autoridades não haviam informado se os ruídos vinham mesmo da embarcação perdida.