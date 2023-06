Desafio Superação: Corrida de rua solidária premia atletas

CARATINGA- No domingo (25), Caratinga sediou a segunda edição do Desafio Superação, corrida de rua solidária.

A corrida idealizada e organizada por Bruno El Shaday reuniu atletas de 20 cidades da região e teve como finalidade arrecadar fundos para realizar um campeonato de futebol para crianças e adolescentes do bairro Nossa Senhora Aparecida. “Sempre que posso gosto de unir esporte e ações solidárias. Agradeço muito aos patrocinadores, parceiros e atletas que somaram com a gente”, destaca Bruno.

Confira os resultados:

Pódio Geral Masculino

1° lugar – Claudiomir Pereira Lima (Caratinga)

2° lugar – Robson Pereira Dornelas (Caputira)

3° lugar- Leonardo Cornélio de Oliveira (Caratinga)

4° lugar – Nilo de Freitas Filho (Inhapim)

5° lugar – Diego André Evangelista (Caratinga)

Pódio Geral Feminino

1° lugar – Jeane Rodrigues Reis (Santana do Paraíso)

2° lugar – Marilene Aline Martins (Vermelho Novo)

3° lugar – Mayara Ramos (Pedra Bonita )

4° lugar – Josiane Rodrigues dos Reis (Santana do Paraíso)

5° lugar – Grazyelly Lucareli (Raul Soares)