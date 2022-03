Deputado Patrus Ananias visita municípios na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce

Agenda de trabalho promove debates e reflexões com ativistas do campo democrático

DA REDAÇÃO – O enfrentamento à fome e à extrema pobreza sempre marcaram a trajetória política do deputado federal Patrus Ananias. Uma questão social superada pelos governos petistas em 2014, quando a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) reconheceu que o Brasil havia virado esta página, e que retornou com força a partir do desmonte das políticas públicas e do congelamento de investimentos públicos em 2017, com a Emenda Constitucional 95.

Conforme informou a assessoria, o objetivo da visita é “buscar o debate com líderes políticos, comunitários, sindicais e religiosos, apoiadores do mandato, militantes do PT e ativistas do campo democrático, para ajustar estratégias locais e regionais de combate ao bolsonarismo e ao estado neoliberal, subordinado aos interesses do mercado”. O deputado federal Patrus Ananias, acompanhado pelo dirigente do PT estadual e também vereador de Belo Horizonte, Pedro Patrus (PT), cumpre agenda de trabalho em municípios da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce, nessa sexta-feira (25) e sábado (26).

O deputado estadual André Quintão (PT-MG) e a vereadora Giuliane (Caratinga – PT) também participam da agenda de viagem, que começa em Simonésia, com uma reunião com a candidata a prefeita pelo PT, em 2020, Célia Márcia, e com apoiadores do mandato que atuam na agroecologia, no dia 25, sexta-feira.

O município abriga um escritório regional da ong Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE), tradicional parceira do mandato. Para o ano de 2022, estão destinados mais R$ 200 mil para projetos de educação e formação em agroecologia e sistemas produtivos, desenvolvidos pela REDE junto a agricultores familiares em territórios no leste de Minas Gerais e na Serra do Cipó. Centrado na sociobiodiversidade, o projeto tem como objetivo a produção de plantas medicinais, sementes crioulas, práticas tradicionais de preparo do alimento e o agro extrativismo sustentável. Na região, o projeto abrange os municípios de Simonésia, Manhuaçu, São João do Manhuaçu e Santana do Manhuaçu.

Na Comunidade de Palmeirinha, em Manhuaçu, os parlamentares participam do “Dia de Campo”, ainda no dia 25, evento da Prefeitura de Manhuaçu em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável (CMDR), EMATER e entidades do campo. Presença da prefeita Maria Imaculada Dutra Dornelas, do secretário municipal de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, Sandro Tavares, da secretária Municipal de Saúde Ana Lígia, do gerente regional da EMATER, Rômulo Matosinhos.

No final do dia, em Piedade de Caratinga, o compromisso de Patrus Ananias é com integrantes do Diretório Municipal do PT, com o vice-prefeito de Piedade de Caratinga, Cláudio Gomes Pacheco, e o secretário Municipal de Agricultura, Alexandre Amorim. O mandato investiu R$ 100 mil na área da agricultura (2021) e o compromisso continua com a indicação de mais R$ 100 mil, em 2022, para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal.

A agenda se estende para Tarumirim, no sábado, dia 26, onde integrantes da Igreja Católica realizam o Encontro Fé, Vida e Missão, com a participação de Patrus Ananias e André Quintão, que farão a análise da conjuntura nacional e estadual, respectivamente. O mandato também está presente no município por meio de emendas parlamentares. Já foram enviados recursos para o Hospital São Sebastião (R$ 100 mil – 2020), R$ 150 mil para a Prefeitura Municipal e foram indicados neste ano mais R$ 100 mil para a saúde pública.

O roteiro de trabalho prossegue em Inhapim no sábado, em reunião com o vereador Marsonillo (PT) e lideranças locais com destaque para os representantes do Movimento Negro na cidade. No ano passado, o município foi beneficiado com emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para o Fundo Municipal de Saúde.

O deputado federal Patrus Ananias encerra a viagem no distrito de São Cândido Caratinga, onde ainda no dia 26, se reúne com lideranças do PT e da comunidade. O município já recebeu investimentos do mandato; somente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora foram destinados R$ 510 mil (2019 a 2021) e outros R$ 100 mil foram para o Fundo Municipal de Saúde (2021). Ainda em 2021, foi indicada emenda no valor de R$ 290 mil para obras no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo. E em 2022, foi indicada de emenda parlamentar de R$ 100 mil para o projeto Sombra e Água Fresca.

AGENDA

Sexta-feira: 25/03/2022

8h30 – reunião com Célia Márcia, apoiadores, defensores da agroecologia e integrantes da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE).

Casa da Agroecologia – Córrego Barra de Palmeira – Simonésia

13h30 – Dia de Campo

Casa do Sr. Tito – Comunidade de Palmeirinha – Manhuaçu

19h – reunião com apoiadores, integrantes do Diretório Municipal do PT, com a presença do vice prefeito de Piedade de Caratinga, Cláudio Gomes Pacheco e o secretário Municipal de Agricultura, Alexandre Amorim.

Chácara Nova Vida, Córrego dos Firmino, Piedade de Caratinga

Sábado: 26/03/2022

9h –Encontro Fé, vida e missão, em Tarumirim.

Salão de Festas do Lucas – R. São Geraldo, 453 – – Tarumirim

15h – reunião com vereador Marsonillo (PT) e Movimento Negro de Inhapim

Câmara Municipal de Inhapim – R. Cel. Guilherme, 61

17h30– reunião no distrito de São Cândido – Caratinga

Casa do Tião Corinto