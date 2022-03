Secretaria de Obras Públicas promove limpeza de ruas no bairro Santa Cruz

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, realizou nessa semana a limpeza de todas as ruas pavimentadas do bairro Santa Cruz. “Após a manutenção das vias com a operação tapa-buracos realizada nos dias anteriores, fez-se necessário retornar ao bairro Santa Cruz para finalizarmos o processo, uma vez que após a secagem e compactação da massa asfáltica, ficam vários restos de materiais e sedimentos espalhados pela via, então, visando um trabalho de excelência para a comunidade do bairro Santa Cruz, promovemos a limpeza valendo-se de nossos caminhões-pipa” informou Wellisson Abrantes Martins, secretário de Obras.

Terezinha Maria de Moura, moradora antiga do bairro Santa Cruz, agradeceu ao prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e ao vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” pela manutenção e limpeza das ruas do bairro. “Gosto muito de ver nossa cidade limpa e organizada, e o prefeito Marcinho tem trabalhado para manter não só as ruas do centro da cidade mais limpas, mas de todos os bairros de nossa cidade, hoje estamos vendo este trabalho aqui no bairro Santa Cruz, que está ficando limpo e organizado” comentou a moradora.

As ações de limpeza urbana acontecem diariamente pelas equipes da secretaria de Obras Públicas do município de Inhapim, mas a colaboração da população é primordial para manter a cidade limpa. “A colaboração de cada cidadão inhapinhense é primordial para mantermos nossa cidade mais limpa e organizada. Hoje estamos atuando no bairro Santa Cruz, mas nosso objetivo é atender a todos os bairros de nossa cidade e também nossos distritos” disse Forlan Júnior da Silva, supervisor de limpeza urbana.

Para informações ou dúvidas sobre a manutenção de vias ou limpeza urbana, o telefone da secretaria de Obras Públicas é (33) 3315-2661.

Assessoria de Comunicação