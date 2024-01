Departamento de Fiscalização registra grande número de denúncias sobre lotes vagos

Prefeitura alerta necessidade de limpeza para evitar doenças e multas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga alerta aos proprietários sobre a necessidade da limpeza periódica de lotes e quintais. Quem permanece com lotes sem a devida manutenção ficam sujeitos a notificações e multas.

A limpeza regular previne a proliferação de animais peçonhentos, mas também é essencial para evitar a propagação do Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.

O diretor de Fiscalização da Prefeitura de Caratinga, Francisco Dutra, explica que o Departamento tem recebido várias denúncias referentes a lotes sujos. “Terrenos não edificados, como também quintais em residências. Desejamos alertar a população sobre a necessidade de se manter esses terrenos em perfeito estado de conservação, o que significa a limpeza periódica. Neste sentido, solicitamos então de todos os contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas que possuam terrenos em sua propriedade, que façam a limpeza periódica, assim evitar que sejam tomadas sanções administrativas como notificação e até mesmo multa pelo descumprimento”.

O Departamento de Fiscalização conta com um canal de atendimento via WhatsApp. “Para denúncias você pode ligar ou enviar uma mensagem para o número (33) 3329-8051. Através deste canal contamos com a colaboração dos moradores próximos destes imóveis, para que nos forneçam tanto imagens que comprovam a situação no local, como também alguma informação que facilite a localização do proprietário”, frisa Francisco.