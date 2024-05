Delegado aposentado morto após ser queimado dentro de casa: O que se sabe e o que falta esclarecer

Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, foi queimado dentro de casa, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (22).

A Polícia Civil (PC) investiga a morte do delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos. Ele foi queimado dentro de casa, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, nesta quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem, de 52 anos, foi identificado como suspeito do crime. Ele teria chegado ao local em uma moto, entrado na casa da vítima e, em seguida, usado gasolina para atear fogo no imóvel. Os investigadores apuram se o crime foi cometido por vingança.

Segundo o registro da Polícia Militar, o idoso estava com uma cuidadora no momento do crime, e testemunhas ouviram o suspeito dizer que cobraria a vítima uma “dívida de 18 anos”.

Veja, abaixo, o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso:

Quem era a vítima?

A vítima é o delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos. Ele era casado há 19 anos e a esposa afirmou que o idoso não tinha rivalidade com outras pessoas, tampouco tinha sido ameaçado.

Ela relatou, também, que ele apresentava um delicado estado de saúde, pois sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há pouco mais de seis meses. A vítima estava passando por reabilitação física e precisava de cuidados especiais 24 horas.

Qual a linha de investigação?

A Polícia Civil de Minas Gerais ainda está no início das investigações, mas acredita-se que o crime foi cometido por vingança. Segundo testemunhas, antes de matar a vítima, o suspeito disse que foi ao local cobrar uma “dívida de 18 anos”.

Como aconteceu o crime?

O delegado aposentado estava em casa, acompanhado de uma cuidadora. Por volta de meio-dia, um homem tocou o interfone e disse que era da farmácia, mas a cuidadora desconfiou. Logo em seguida, o suspeito ameaçou a empregada e a forçou a abrir o portão.

Ele entrou na casa da vítima com uma faca e um galão com possível material combustível. Após isso a empregada ouviu um grito de dor vindo do interior da casa. O corpo do delegado foi queimado dentro da residência.

A cuidadodora ligou para a esposa de Hudson, que chegou a ver o suspeito fugir em uma moto. A vítima ainda teve o celular roubado no crime.

Quem é o suspeito?

A partir de câmeras de segurança e levantamento de informações, a PM conseguiu identificar o suposto assassino, de 52 anos, que até o fim da noite desta quarta-feira (22), ainda estava sendo procurado.

O que falta esclarecer?

De acordo com a Polícia Civil, ainda não se sabe dizer se o suspeito tinha alguma rivalidade com o Hudson quando ele ainda era delegado, ou se foi dos anos que a vítima trabalhou como advogado criminalista.

“O doutor Hudson era um excelente advogado criminalista aqui da comarca”, disse a delegada Fernanda Mara de Assis Costa.

Fonte:G1