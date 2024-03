CARATINGA – Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a delegacia regional da Polícia Civil em Caratinga preparou uma homenagem para todas as colaboradoras, e o delegado regional Ivan Sales anunciou que a delegacia da mulher passa a contar com duas delegadas, Nayara Travassos e Tatiana Neves.

O delegado regional Ivan Sales parabenizou as mulheres e enfatizou que é um dia especial pela comemoração e pela coincidência do retorno da delegada Nayara Travassos da licença maternidade. “A novidade que a polícia tem para contar hoje é que a gente passa a ter agora duas delegadas de polícia à frente da Delegacia de Mulheres. Com isso, a gente espera que os procedimentos investigativos possam ser concluídos com mais celeridade que certamente vai gerar uma eventual condenação mais rápida, já que os processos vão chegar em maior número. As duas colegas são altamente capacitadas, são as que têm maior produção de relatório de procedimentos na unidade. A nossa realidade da região é muito triste, é uma realidade de inúmeros casos de violência doméstica, então a gente acredita que dando maior vasão a essas investigações, a gente consiga de alguma forma as condenações de forma mais rápida aos criminosos, e que isso gere uma diminuição dos casos de violência doméstica”, disse o regional.

A delegada Nayara Travassos, que já tem 14 anos à frente da Delegacia de Mulher, relatou estar muito feliz em voltar e agora com reforço. “Retornei da minha licença maternidade e com essa novidade. Nós passamos um período muito difícil na Delegacia de Mulheres por falta de pessoal, mas nós vemos tanto da gestão do estado de Minas Gerais, como do Departamento de Ipatinga, como do Ivan Sales, um olhar mais carinhoso para essa unidade. Depois de muito tempo contamos com duas delegadas de polícia, duas escrivãs, dois investigadores, uma equipe que há muito tempo nós não tínhamos, e de forma inédita agora duas delegadas. Eu e Tatiana já alinhamos como será o atendimento, a gente está muito motivada a prestar a Caratinga e região um trabalho de qualidade, de excelência, humano, que é o que as nossas mulheres merecem. Agora acreditamos que além do trabalho jurídico, policial, investigativo, poderemos também fazer trabalhos comunitários. E eu queria pedir você mulher que confie em nós, que venha nos procurar para fazer a denúncia caso esteja passando pela situação de violência doméstica, hoje temos uma estrutura melhor para te atender, estamos preparadas para te receber, e você que já tem um procedimento aqui que também confie, que iremos de forma célere dar andamento”, assegurou a delegada Nayara Travassos.

A delegada Tatiana Neves parabenizou a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher e falou dos canais de comunicação da delegacia. “A Delegacia da Mulher conta com alguns canais de comunicação como o Frida, através do telefone (31) 97595-4443, a denúncia via 180, e tem a possibilidade de vir e conversar pessoalmente conosco. Agora o trabalho está fortalecido com a Nayara e toda equipe. Hoje a nossa preocupação também é com a violência sexual, temos tentado diligenciar no sentindo de terminar com esses inquéritos policiais. Você que tem uma denúncia, nos procure que vamos tomar as providências. Gostaria de agradecer o apoio do dr. Ivan e ao departamento que fortaleceu a delegacia da mulher”, finalizou a delegada.