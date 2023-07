Definidas as semifinais da Copa Distrital

CARATINGA- A Copa Distrital de Caratinga, tradicional evento de futebol tem movimentado as equipes dos distritos caratinguenses desde dia 11 de junho.

Clubes dos distritos de Patrocínio, Sapucaia, Santa Efigênia, Santa Luzia e Santo Antônio do Manhuaçu enfrentaram-se em turno e após o encerramento da primeira fase, classificaram-se para a fase semifinal as equipes do América de Santa Efigênia, Esporte Clube Patrocínio, Força Jovem de Santa Luzia e União Santo Antônio de Santo Antônio do Manhuaçu.

As partidas da fase semifinal serão realizadas no dia 23 de julho, domingo, no Estádio Doutor Euclides Arreguy (Dr. Maninho) no Clube Caratinga e a final programada para o dia 30 de julho.

Paralelamente a realização da Copa Distrital, a Prefeitura de Caratinga realiza a Copa de Bairros que se encontra na última rodada de disputa da fase de grupos com a participação de oito clubes da sede do município, classificando duas equipes de cada grupo para a fase semifinal que também seguirão as datas da Copa Distrital.

Outra novidade neste ano será a realização de uma partida comemorativa valendo pela Supercopa Caratinga, onde o campeão da Copa Distrital enfrentará o campeão da Copa de Bairros. Além disso, para o segundo semestre, outra competição fará parte do calendário de futebol – o Campeonato Caratinguense de Futebol que reunirá as quatro primeiras equipes classificadas na Copa Distrital e Copa de Bairros no formato de pontos corridos.

Confira a classificação final da fase de grupos da Copa Distrital e os confrontos definidos para a fase semifinal:

Confrontos definidos para a fase Semifinal da Copa Distrital: