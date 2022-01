Defesa Civil alerta sobre aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul

CARATINGA – Relatórios enviados para a Defesa Civil de Caratinga através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE) apontam a aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. O fenômeno pode proporcionar um alto índice pluviométrico na cidade, o que potencializa a possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos e inundação.

A orientação é para que, devido ao acumulado de chuva no período e sua influência direta no solo, a população residente próximo às áreas de risco fique atenta a qualquer indício de movimentação de terra, evite ficar em cômodos próximos a barrancos ou áreas de encosta, principalmente no período da noite, e procure um local seguro para se estabelecer.

Em casos de alagamentos, a população deve procurar locais elevados e esperar o nível da água baixar. A atenção nas áreas sinalizadas (onde a probabilidade de haver alagamento é maior) deve ser redobrada.

“Informamos que a Defesa Civil está em constante monitoramento do nível da água do rio e de fortes chuvas, e qualquer novidade será informada a todos”, diz a assessoria de comunicação da Prefeitura.

Vale ressaltar que as equipes de plantão podem ser acionadas através dos telefones 199 e (33)3329-8043 (WhatsApp). Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado através do número 193.