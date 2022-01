Câmara de vereadores de Vargem Alegre devolve R$ 320 mil para cofres da prefeitura

Esforço conjunto de legisladores representa compromisso com o povo vargem-alegrense

VARGEM ALEGRE – Um assunto que entrou em pauta nas rodas de conversa em Vargem Alegre e Região foi a devolução de R$ 320 mil reais pela Câmara de Vereadores aos cofres da Prefeitura no final de 2021. O valor é mais que o dobro devolvido no ano de 2020 e mais de quatro vezes o valor de 2019.

O presidente da Câmara Municipal de Vargem Alegre, vereador Cleber Franco, explicou que “desde o dia que assumiu a presidência da casa, pediu a Deus que desse direção e sabedoria para administrar os recursos da Câmara, e chegamos ao fim de 2021 com o montante de R$320 mil reais em caixa. Juntamente com os colegas vereadores, nos reunimos com a Prefeita Cilinha para indicar algumas áreas onde aplicar esse dinheiro e estamos contando com o apoio da Prefeita no sentido de atender as indicações dos vereadores”, compartilha o presidente.

O ano de 2021 foi bem atípico, pois o país ainda atravessava um período muito crítico da pandemia de Covid-19. O presidente Cleber Franco explica que “no primeiro momento priorizou o que era essencial, não apenas importante. Economizamos tudo que foi possível com o objetivo de tentar resolver pendências que vemos no dia a dia do município”, explica Cleber Franco.

Essa devolução está sendo muito bem recebida pela Prefeitura Municipal, principalmente porque poderá viabilizar algumas ações que não foram possíveis durante o primeiro ano de governo.

Everton Pedro Laete, secretário de Administração e Finanças do Município de Vargem Alegre, agradece em nome de toda Administração Municipal. “Quero agradecer aos vereadores que estão demonstrando compromisso e consideração com a sociedade e com o dinheiro público devolvendo esse valor para que seja usado nas demandas do municípios. A equipe do governo da Prefeita Cilinha vai administrar mais esse recurso com muita responsabilidade tendo em vista beneficiar a população”, explica o Secretário.

Foram eleitos para a legislatura 2021-2024 os seguintes vereadores: Cleber dos Reis Franco (Presidente) / Francisco dos Reis Campos (Vice-presidente) / Marlise Almeida da Silveira (Secretária)/ Alexandro Ofrásio de Jesus / Elisângela Macedo Delfino Campos / Geraldo Paulo da Silva / Joaquim Ovídio de Souza / José Lafaiete Teixeira Godinho