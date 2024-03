Daniel Alves será solto com fiança de R$ 5,5 milhões na Espanha

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves conseguiu uma decisão judicial favorável e conseguiu liberdade condicional e poderá cumprir sua pena fora da cadeia.

A Justiça concedeu o benefício sob a condição de que ele pague 1 milhão de Euros, ou cerca de R$ 5,5 milhões, na cotação atual.

Como sua sentença ainda cabe recurso, a Justiça decidiu que ele poderá esperar pelo julgamento em última instância em casa, desde que entregue seu passaporte.

Ele não poderá deixar o país sob nenhum motivo e nem tão pouco poderá viajar pela Espanha sem autorização.

“O tribunal delibera, por maioria e com voto individual: ‘Acordar a prisão provisória de Daniel Alves, que pode ser evitada mediante o pagamento de uma fiança de 1.000.000 euros e, se o pagamento for verificado, e acordada a sua libertação provisória, o retirada de ambos os passaportes, espanhol e brasileiro, a proibição de sair do território nacional, e a obrigação de comparecer semanalmente a este Tribunal Provincial, bem como quantas vezes for convocada pela Autoridade Judiciária”, disse a sentença.

Agora, para que ele efetivamente saia da prisão, precisa pagar a fiança de 1 milhão de Euros.

Fonte: aQui