Curso técnico em Enfermagem, da Jairo Grossi, capacita dezenas de profissionais para o mercado de trabalho

CARATINGA – Mais uma vez a Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, entregou ao mercado de trabalho dezenas de profissionais capacitados por meio do curso técnico de Enfermagem. De forma mais rápida e assertiva, direcionando os formandos a esse nicho, com grande demanda por empregos, a modalidade de Ensino Educação Profissional Técnica de Nível Médio é mais uma oportunidade de renda para o núcleo familiar e de desenvolvimento individual de novas expertises para o aluno.

“Eu já trabalho na área de Saúde, em laboratório, então senti o desejo de estar complementando com o curso técnico em Enfermagem. Hoje o meu sentimento é de muita felicidade, uma sensação de dever cumprido depois de um ano e meio de luta e muitas conquistas”, declarou a formanda Márcia Maria da Costa Silva.

A Solenidade de Certificação do Curso Técnico em Enfermagem aconteceu na noite de sexta-feira (23/02), no Auditório do Centro de Convenções FUNEC.

“Eu estou com o coração agradecido pela confiança desses alunos que acreditaram na nossa instituição. Hoje nós colocamos no mercado de trabalho profissionais com formação técnica para atuarem na arte de cuidar”, ressaltou a coordenadora dos Cursos Técnicos das Turmas Regulares, Roberta Xavier Ligeiro Aguiar Sathler.

A Escola Professor Jairo Grossi é um educandário tradicional na oferta de ensino de qualidade, do Minimaternal ao Ensino Médio e Técnico, considerada referência em educação de ponta em toda a região, e que se destaca nos resultados do ENEM, anualmente, além de participar na formação de milhares de profissionais, direcionados à graduação, nas melhores universidades.

“São mais de 40 técnicos em Enfermagem que, agora, estão preparados, aptos para atuarem como profissionais. Então, é uma tranquilidade, uma alegria muito grande para a gente saber que eles vão fazer a diferença onde estiverem inseridos”, disse a diretora Pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi, professora Mestre Eci Fernandes Soares Ricardo.

A capacitação profissional é importante? É claro que sim, principalmente se for feita com qualidade. E é por isso que, os alunos que passam por essa capacitação, na Escola “Professor Jairo Grossi”, saem na frente, detentores que são do diferencial de estarem realmente preparados para a usual concorrência no mercado de trabalho. Alunos preparados são sinônimos de mais possibilidades de acesso às melhores oportunidades e às mais exitosas realizações pessoais.

“A FUNEC segue com sua premissa inicial de formar profissionais e entregar à sociedade, prontos para trabalharem e oferecem às comunidades o melhor possível. E o que a gente espera é que eles se aprimorem, cada vez mais, no dia a dia, no exercício da profissão, suas habilidades. É um prazer para a Fundação Educacional de Caratinga, por meio da Escola Professor Jairo Grossi, compartilhar com alunos, familiares, amigos e corpo docente, este momento tão importante”, acrescentou o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra Rocha Gouvêa.