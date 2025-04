Curso presencial de Oratória será ministrado em Caratinga neste sábado (12)

CARATINGA – No dia 12 de abril (sábado), Caratinga recebe um treinamento presencial em Comunicação e Oratória, voltado para quem deseja perder o medo de falar em público, se expressar com mais segurança e transformar a comunicação em uma ferramenta de crescimento pessoal e profissional. O curso será ministrado pela psicóloga e jornalista Beatriz Cantarino, das 8h às 17h30, com uma abordagem prática e vivencial.

O conteúdo é estruturado em três pilares principais: Educação Emocional, Expressão e Propósito. Os participantes vão aprender a lidar com a ansiedade, o medo e a timidez; aprimorar a linguagem verbal e não verbal; aquecimento vocal e dicção; presença de palco; postura; uso do microfone; entre outras técnicas de oratória.

Esse é um curso de extensão que está sendo promovido pelo Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC em parceria com a Beatriz Cantarino.

O treinamento conta com atividades práticas e dinâmicas, que promovem o aprendizado vivencial e o desenvolvimento de habilidades de fala, escuta e presença — fundamentais tanto para a vida pessoal quanto profissional.

Segundo a idealizadora do curso, Beatriz Cantarino, o foco do treinamento é muito mais do que “ensinar a falar em público”: “A comunicação é um reflexo de quem somos. Quando conseguimos organizar as emoções, alinhar as ideias e entender por que falamos, nos tornamos mais claros, mais humanos e mais potentes. É sobre muito mais do que técnica — é sobre transformação pessoal”, destaca Beatriz.

Com mais de 10 anos de experiência na área, Beatriz é graduada em Comunicação Social e em Psicologia, com pós-graduação em Gestão da Comunicação e Psicologia de Grupo, além de formações em Comunicação Não Violenta e Comunicação Consciente.

As vagas são limitadas. Para outras informações e inscrição, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (33) 99196-8797.