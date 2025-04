Jovem é preso por furto em escola

MARTINS SOARES — Um jovem, de 24 anos, foi preso na madrugada de terça-feira (8) após invadir e furtar uma escola municipal localizada no distrito de Pinheiro de Minas, na zona rural de Martins Soares. Segundo a Polícia Militar, ele teria levado alimentos e eletrodomésticos da cozinha da Escola Municipal Sebastião Gonzaga.

O crime foi descoberto logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9), quando funcionários chegaram à instituição e perceberam o desaparecimento de diversos itens. Apesar de a área estar trancada, a ausência de forro ou laje no prédio teria facilitado a entrada do suspeito, que escalou uma das paredes para ter acesso ao interior da escola.

Entre os objetos levados estavam um forno micro-ondas de 30 litros — posteriormente recuperado — e aproximadamente 20 quilos de carne bovina e de frango congelados, que não foram localizados até o momento.

Imagens do sistema de segurança registraram o momento em que um homem, usando uma blusa de moletom clara, pulou o muro dos fundos da escola e entrou no prédio. De acordo com relatos de funcionários, o modo de operação foi semelhante ao de um furto anterior ocorrido na mesma unidade, cujo autor já havia sido detido anteriormente.

Com base nas características registradas pelas câmeras, a polícia iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou onde havia escondido o micro-ondas.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.