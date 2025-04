Banco do Nordeste inaugura agência em Inhapim

Presidente da instituição destaca compromisso com o desenvolvimento do Vale do Rio Doce

INHAPIM – O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, inaugurou oficialmente a unidade da instituição em Inhapim, em Minas Gerais, nesta terça-feira (8). A participação do dirigente na solenidade é a confirmação de que a o BNB está de fato presente no município, muito mais do que com um imóvel.

A diretora de Administração Ana Teresa Carvalho também prestigiou a cerimônia. O superintendente estadual do Banco do Nordeste em Minas Gerais, Wesley Maciel, o gerente da nova agência, Carlos Nunes Coelho Júnior, o deputado federal Leonardo Monteiro (PT) e o prefeito Sandro Adriano (MDB) completam a foto do descerramento da placa, que mostrou à população de Inhapim e região que o Banco do Nordeste na cidade já é uma realidade. “A abertura desta unidade é resultado de um trabalho incansável do Banco do Nordeste em prol do crescimento sustentável da nossa região. Essa nova casa será um verdadeiro portal de acesso ao crédito, aos serviços financeiros e aos programas de desenvolvimento que vão impulsionar a economia local e promover inclusão, geração de emprego e renda. Vamos atuar de maneira muito próxima em Inhapim e nos municípios vizinhos. Contem com o Banco do Nordeste. Somos parceiros, somos um banco público com a missão de servir ao às pessoas. Nossas equipes estão prontas para atendê-los cada vez melhor”, afirmou Paulo Câmara.

O superintendente Wesley Maciel destacou a presença da alta direção da empresa em Inhapim, o município com menor população entre os cinco do Leste do estado que estão recebendo agências da instituição. “O Banco do Nordeste é um banco diferente e isso vai além de oferecer taxas de juros e prazos diferenciados. Viemos aqui para dizer que queremos estar perto dos nossos clientes, prestando atendimento de qualidade. Contem conosco! Hoje começa uma nova fase em Inhapim, e temos certeza de que será de prosperidade”, confia.

O gerente Carlos Nunes Coelho Júnior ressaltou que o BNB quer ser parceiro de toda a classe produtiva da região, onde se destaca a cafeicultura. “O crédito bem direcionado tem potencial enorme de melhorar a competitividade dos empreendimentos e das condições de vida da população. Estamos à disposição de quem já produz em Inhapim e de quem quer aqui empreender, nas áreas rural ou urbana. O resultado que buscamos é mais desenvolvimento e geração de renda para a região”, prevê.

O prefeito Sandro Adriano frisou a satisfação de receber o BNB na cidade e a alta expectativa pelo que a instituição pode oferecer. “A agência do Banco do Nordeste é um divisor de águas, é um marco histórico no desenvolvimento econômico de Inhapim, além dos outros 13 municípios que fazem parte da área de atendimento dessa agência”, declarou.

“Estamos inaugurando mais uma agência do Banco do Nordeste e sabemos os resultados positivos para o desenvolvimento, da geração de emprego e de renda, para o pequeno produtor, pequeno comerciante e para também para o grande. Nós somos uma região de agricultura familiar, de cafeicultores e hortifrutigranjeiros, o que tem uma sintonia muito forte com o Banco do Nordeste, por isso fico muito feliz, como deputado federal, por contribuir com para a ampliação da área da Sudene. Agora vamos ver os frutos”, acrescentou o deputado Leonardo Monteiro.

Durante a solenidade de inauguração, foram assinados contratos com clientes do BNB e de programa de microcrédito rural Agroamigo. A agência do Banco do Nordeste em Inhapim está localizada na Rua Padre Vigilato, número 59, no Centro. No mesmo espaço, funcionarão os atendimentos do Agroamigo e do microcrédito urbano, o Crediamigo.

Além de Inhapim, a unidade atende também atende empreendedores de Alvarenga, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Imbé de Minas, Itanhomi, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastiao do Anta, Sobrália, Tarumirim e Ubaporanga.

O Banco do Nordeste chega agora a 23 agências em Minas Gerais e a 296 unidades em sua área de atuação, que inclui também os nove estados nordestinos e parte do Espírito Santo. A próxima cidade a receber agência é Guanhães, onde o BNB vai encerrar o ciclo de expansão para o Leste do estado, depois de se instalar em Governador Valadares, Aimorés, Mantena e Inhapim. O BNB atua em 249 municípios mineiros, localizados nos Vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, no Norte e no Noroeste.