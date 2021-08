Curso de Derivados de Leite em Santa Rita de Minas

Parceria entre Senar, Sindicato dos Produtores Rurais e prefeitura

SANTA RITA DE MINAS- O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e a prefeitura realizaram o curso de derivados de leite para um grupo de produtores rurais de Santa Rita de Minas.

Samuel Gonçalves, mobilizador do Senar, explica que a entidade, que busca qualificar o homem do campo, tem disponibilizado inúmeros cursos. “Estamos há muito tempo na região de Caratinga e Santa Rita com os cursos do Senar. São mais de 300 cursos voltados para o produtor rural, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, que pertence ao Sistema Faemg. Esse curso de derivados de leite que estamos fazendo visa remunerar o pequeno produtor, porque a produção de leite dele é pequena, para o mercado de laticínio não traz resultado. É melhor transformar e vender os derivados do leite”.

Os interessados em participar dos cursos devem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais, situado à Rua Coronel Pedro Martins, 215, em Caratinga. “Estamos ali para atender ao produtor rural. São cursos gratuitos, que acontecem em torno de três a quatro cursos por semana. Na nossa região, atendemos a oito municípios”.

Maria Jacinta Dias Medeiros, secretária de Ações, Desenvolvimento Social e Políticas para a Juventude, enfatiza a importância desta parceria. “É fundamental diante de todos os projetos que a Secretaria tem para o município. Hoje, nossa maior importância é de qualificar, treinar a população, incentivar na geração de renda, emprego e qualificação profissional. Além de qualificar algumas que já trabalhavam com os produtos, outras novas se interessaram também na fabricação. Traremos novos cursos, então, convoco a população de Santa Rita de Minas, pra que busque a Secretaria Municipal para que juntos consigamos montar novas turmas e atender a uma grande parcela da população”.

O CURSO

Silvana Zanuncio, instrutora do Senar, cita os principais conceitos que foram repassados às alunas. “Sobre a higienização, qualidade do produto, processamento dos alimentos. Isso é muito importante para que a pessoa que vai comercializar realmente consiga vender e continuar no mercado. Fizemos os queijos minas frescal, temperado, recheado ou trufado; creme de ricota, requeijão barra, queijo minas padrão, mussarela, doce de leite e iogurte”.

Silvana ainda frisa a importância da oferta de cursos gratuitos, por meio do Senar. “O objetivo é agregar valor ao produto da roça, que no nosso caso é o leite. Ao vender, aumenta muito a renda e melhora, consequentemente, a qualidade de vida da família rural”.

As alunas aprovaram o curso. É o caso de Marcia Conceição Teixeira Garcia Costa que destacou as vantagens do aprendizado. “Gostei muito. Como eu já faço queijo cru, tive a oportunidade de aprender novos tipos de queijo. O queijo frescal, recheado, requeijão e a mussarela. Pretendo continuar trabalhando com queijos e têm muitas pessoas que não tinham a vivência e aprenderam. Até pra mim, que já tinha um conhecimento, aprendi muito mais”.

Regiane Corrêa Rodrigues nunca havia trabalhado com laticínio. Agora, esta é uma oportunidade de inovar no mercado de trabalho. “Foi uma oportunidade maravilhosa que tivemos. Um aprendizado muito bom, uma semana bem produtiva. Foi além do que é fazer o queijo, aprendendo higiene, limpeza. Achei mais interessante o iogurte, é bem interessante, saboroso, que consegue agradar a todos da família, desde a criança ao mais velho. Saudável, pois não tem conservantes ou corantes. Bem natural. Todos eles são maravilhosos de fazer, tem algumas dificuldades, mas, nada que possa impedir. Tudo que se coloca em prática, consegue desenvolver bem”.