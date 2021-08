Cresol inaugura agência em Caratinga

CARATINGA- “Fornecer soluções financeiras com excelência por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade”. Com esta missão, a Cresol inicia suas atividades em Caratinga nesta segunda-feira (16), fortalecendo o cooperativismo de crédito local.

No dia 5 de agosto, o projeto foi apresentado para os empresários. Já no dia 6 de agosto foi a vez dos produtores rurais conhecerem mais sobre os serviços e as vantagens de ser um cooperado da Cresol.

O conselheiro presidente João Paulo Dias da Fonseca faz questão de frisar que Caratinga ganha uma agência que faz parte de sistema forte e sólido. “O sistema cooperativo que mais cresce no nosso País. Está chegando para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento, o fortalecimento, seja do público urbano, rural, da comunidade como um todo. A Cresol que já está instalada em Minas Gerais há mais de 17 anos, começa a construir história aqui nessa região. Sabemos que com toda a experiência que o sistema Cresol tem, ao longo dos seus 26 anos de história a nível de País, tem tudo para contribuir e fortalecer”.

João Paulo ainda analisa o potencial econômico de Caratinga para receber este empreendimento. “Para instalar a Cresol em um município tem todo um estudo de viabilidade que fazemos. E entendemos e conhecemos muito o potencial que toda essa região tem, estamos chegando para somar através de uma cooperativa forte. Fazendo isso através do nosso grande diferencial que é o relacionamento, fazendo com que a Cresol seja uma instituição diferente, que a pessoa de fato se sinta dona”.

VANTAGENS

Seja para pessoa física ou jurídica com a conta corrente, crédito e seguros, por exemplo. Para o empreendimento rural, os créditos de custeio e de investimento, seguros e consórcios. Esses são alguns dos diversos serviços ao associado, como destaca Mayara Viana Ribas, diretora superintendente da Cresol Minas Gerais. “É uma cooperativa diferente, composta de pessoas dedicadas, que gostam do que fazem. Você, seja produtor rural, empresário, pessoa física, vamos estar com as instalações pronta, um presente para a cidade de Caratinga, com os melhores produtos e serviços financeiros, mas, principalmente, pensando no seu potencial e perfil cooperado. Venha junto conosco, contamos com vocês”.

O gerente da agência de Caratinga, Fabiano Cândido Miranda Fernandes explica que o espaço estará de portas abertas para esclarecer as dúvidas. “A expectativa é grande, estamos felizes em inaugurar nossa agência. Estamos chegando com o pé direito, uma agência pensada para todos, nossa equipe está preparada com excelência para atender a todos. Uma estrutura moderna com um conceito diferenciado de agência, queremos que venham nos visitar, conhecer a estrutura diferenciada, prezamos pelo relacionamento”.

Além disso, o Sistema Cresol conta com a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável, definindo critérios socioambientais em todas as suas atividades para a promoção da qualidade social na sua área de atuação.

O vice-presidente Jerônimo Freitas Navarro reforça as vantagens da chegada da agência ao município. “A Cresol vem crescendo muito. E Caratinga e municípios do entorno serão muito beneficiados. São muitas pessoas envolvidas, estivemos com empresários, agora com produtores, para apresentar o projeto. A agência está ficando linda, espetacular, para entregar para o público que merece o que temos de melhor. Estamos muito felizes, temos 18 agências na região e Caratinga será nossa 19ª, com um novo conceito, moderno, confortável, para todos serem recebidos do jeito que merecem”.

A agência Cresol Caratinga está situada à Praça Cesário Alvim, 234, centro.