Culto da Maranata ,Trombetas e Festas transmitido em mais de 60 idiomas para cerca 20 milhões de pessoas

“Festas e Trombetas” foi transmitido ao vivo em 60 idiomas. Foi com uma perspectiva bíblica dos acontecimentos do mundo que a Igreja Cristã Maranata (ICM) organizou, neste domingo (26), o evento “Trombetas e Festas”, que ecoou pelo mundo ao ser transmitido ao vivo em 60 idiomas. O evento foi realizado no Maanaim de Domingos Martins (ES).

Imagens de grandes incêndios em diferentes países, mortandade de peixes e contaminação de fontes d’água foram exibidas no telão e relacionadas a trechos bíblicos como o capítulo 8 do livro de Apocalipse. No entendimento da Igreja, são profecias já cumpridas, anunciadas por trombetas, e sinais de que o arrebatamento está próximo.

O pastor Gerson Beluci lembrou que edições anteriores, em 2019 e 2022, já relacionavam guerras, pandemias e outras crises, inclusive religiosas, aos avisos solenes presentes na Bíblia. Foi uma introdução ao que seria abordado mais profundamente pelo pastor Gedelti Gueiros, presidente da instituição.

“Estamos vendo um mundo em convulsão, em rebelião, tanto na área social, quanto política e religiosa”, afirmou Beluci, coordenador da ICM na Europa, reforçando a importância da vigilância.

O discurso tão repetido no púlpito também estava nas conversas informais que antecederam a celebração. Dezenas de pastores circulavam pelos corredores, conversavam com fiéis e convidados, entre eles autoridades, multiplicando a mensagem da celebração, que também comemorou os 55 anos da instituição.

“A cada evento, o cenário mundial se atualiza, a mensagem profética se confirma e você vê como a Bíblia é atual. Ela é a palavra de Deus, a palavra viva”, afirma o pastor Douglas Spanghero, de Vila Velha (ES).

Convite para praticar a fé

Spanghero ainda destacou a importância transformadora da mensagem passada no evento e pela Igreja: “Aquilo que pregamos e transmitimos nas nossas igrejas é uma mensagem que fala à alma do homem, é uma mensagem do Espírito Santo para o homem. Quando essa palavra entra no coração, ela transforma a vida dele”. O casal Rômulo do Santos, 33 anos, e Switiney Rodrigues, 34, foi ao evento pela terceira vez e sabe como é. Com suas bíblias em mãos, eles acompanharam atentamente a cerimônia, definida por eles como “alimento para a alma”. O Grupo de Louvor do Maanaim de Domingos Martins, com instrumentos de orquestra, deixou tudo mais especial.

“É sempre uma bênção. Nunca é igual. Sempre tem algo extraordinário, diferente, que o Senhor traz para nós. Todos saímos renovados, fortalecidos na fé”, considera Switiney.

Natural de Vila Velha (ES), o casal percorreu pouco mais de 50 quilômetros para se juntar aos mais de 3 mil inscritos no evento presencial. Ao lado deles, gente que veio de longe, como os pastores Zacarias Medina Urena, da República Dominicana, e Daniel Olivera, da Argentina.

“Foi muito especial, pela palavra e também para conhecer as pessoas e conviver com essa irmandade”, disse Olivera.

Ele conta que os membros da ICM em Buenos Aires acompanharam tudo ao vivo, a exemplo do que aconteceu em templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo – com transmissão para 160 países, o Trombetas e Festas pode ser acompanhado pela internet, televisão e via satélite.

“A igreja começou no Espírito Santo e hoje está em todos os continentes”, destaca o pastor Luiz Eugênio Rosário Santos, secretário geral da instituição.

No Brasil, são mais de 5 mil igrejas e 82 Maanains. O de Domingo Martins, que recebeu o evento, impressiona pela grande área verde, na região serrana. Chamados assim em referência ao nome dado por Jacó ao local onde ele viu os anjos de Deus (Genesis, capítulo 32, versículos 1 e 2), são espaços reservados à realização de eventos para ensino da Palavra de Deus com uma estrutura que inclui alojamentos e refeitórios.

Com forte atuação assistencial, trabalhos voltados a crianças, aquisição de novos templos e expansão dos canais de comunicação, a Igreja Maranata espera difundir a mensagem do evangelho eterno cada vez mais.

“A Igreja Maranata não é uma religião, é um grito, uma advertência, um lembrete. Sempre que for possível a gente vai fazer isso”, afirmou o presidente Gedelti.