CRIME BRUTAL

Homens são torturados, executados e enterrados em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um crime chamou atenção em toda região. Dois homens foram levados para uma mata, onde foram torturados e executados. Depois, as vítimas de 38 e 43 anos respectivamente, foram enterradas na mata que fica nas proximidades do bairro São Francisco de Assis. Segundo informações as mortes ocorreram na segunda-feira (12), mas os corpos foram encontrados na terça (13).

Na segunda-feira (12), a Policia Militar recebeu informação de que diversos indivíduos haviam levado duas pessoas para o meio da mata e que teriam matado e enterrado as vítimas. Diante da denúncia, a PM realizou operação para identificar e prender os autores, assim como localizar as vítimas. “Desde que recebemos essa denúncia concentramos os trabalhos em identificar e prender esses indivíduos e nesta terça-feira (13) conseguimos prender os quatro envolvidos que teriam participado da execução desses dois indivíduos, posteriormente localizando dois cadáveres enterrados em dois locais distintos numa mata próxima ao campo do avião”, explicou sargento Lúcio.

Com os suspeitos, os militares localizaram duas pistolas 9mm, sendo uma delas com seletor de rajada, munições, drogas e dinheiro. “Nós temos trabalhado diuturnamente para combater a criminalidade violenta. Nós estamos recebendo apoio da Rotam para que juntos, possamos fazer frente, principalmente aos crimes de homicídio, conforme foi desvendado. Nós continuamos trabalhando de forma incessante a fim de que esse tipo de crime não prospere em nosso batalhão e nossa região. Gostaríamos de pedir à população que, caso tenha mais informações a respeito do tráfico de drogas, a respeito dos crimes de homicídio, que possam estar nos auxiliando através do 181 e do 190”, reforçou o tenente Eledylson.

A Polícia Militar já identificou uma das vítimas. Em princípio, são integrantes de organizações distintas atuantes no antigo campo de avião.

RETIRADA DOS CORPOS

A equipe do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu atuou na localização e retirada dos corpos, encontrados através do serviço da Polícia Militar.

“O Corpo de Bombeiros utilizando ferramentas específicas, após os trabalhos periciais da Polícia Civil, realizou a retirada desses corpos que se encontravam enterrados em covas rasas de aproximadamente 20 a 30 centímetros”, destacou o sargento Eduardo Dias, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu.

Com informações Portal Caparaó