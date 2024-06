Criança morre após água fervente cair sobre ela

CAPUTIRA – Uma criança de 1 ano e dois meses morreu em Caputira devido a um acidente doméstico com água fervente. O registro aconteceu no último sábado (8)

Segundo o delegado da Polícia Civil, Fábio Freitas, “a delegacia tomou conhecimento que uma criança havia falecido no sábado, em decorrência das lesões causadas por água fervente, no município de Caputira. Imediatamente foi instaurado um procedimento de verificação e determinadas várias diligências, em especial para coletar informações da família da criança e de testemunhas. Todos os elementos apurados até o presente momento demonstram que se tratou de um acidente doméstico, no qual a criança puxou uma panela que estava no fogão, sob o próprio corpo, gerando graves queimaduras”.

Ainda de acordo com a PCMG, embora socorrida pelos pais ao hospital imediatamente, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Fonte: Portal Caparaó