Criança diagnosticada com meningite viral

Família conta com ajuda da população para custear despesas

CARATINGA- Victor Gabriel Martins da Silva, de apenas nove anos de idade, teve uma grande mudança em sua rotina desde o mês de agosto. A criança saudável, que brincava e estudava, agora está acamado e precisa de medicamentos e tratamento especializado. A família que reside no Córrego do Calixto, zona rural de Caratinga, foi surpreendida com o diagnóstico de meningite viral do garoto.

De acordo com a mãe Thais Silva, Victor começou a sentir alguns sintomas. Preocupados, ela e o pai da criança, Clemilson Rodrigues Martins, decidiram procurar ajuda médica. “O Victor era uma criança normal. Em agosto ele começou com uma gripe, tossindo muito, tomou medicamento em casa, vi que não passou e resolvi levar ele na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Caratinga. Chegando lá, fizeram alguns procedimentos, tiraram raio-x e detectaram uma pneumonia. Internaram ele na pediatria, ficou lá dois dias e no terceiro dia deu uma complicação, uma dor de cabeça muito forte que não passava. Eles deram dois medicamentos para passar e não passou, continuou até que ele deu a primeira crise. Logo em seguida encaminharam ele para a sala de emergência, ele ficou lá, mas, teve mais complicações, outra crise e uma convulsão, então, ele teve que ser entubado. Ele teve uma parada cardíaca de nove minutos. Assim, a UPA transferiu ele para a cidade de Timóteo, pois, ele estava em estado muito grave. E quando ele recebeu alta, precisamos da ambulância para levar ele, mas, infelizmente, eles não arrumaram a ambulância, tivemos que arrumar um carro particular para trazer ele”.

Thaís explica que realizados exames no hospital em Timóteo, a família obteve o diagnóstico de meningite viral. A família não sabe como o garoto contraiu a doença. “Dois dias depois fizeram exames lá, colheram o líquido da coluna dele e detectou que ele estava com meningite viral. Teve outra complicação, que ele deu encefalite herpética. Eles falaram que ele pegou isso em algum local, não sabemos se foi na UPA ou se foi em contato com outras crianças na escola. A gente não sabe explicar, mas, a dor de cabeça e a primeira crise começaram na UPA”.

Agora, Victor precisa realizar fisioterapia, além de tratamentos com fonoaudiólogo, oftalmologista e outros profissionais para acompanhamento de saúde e das sequelas da doença. O garoto está sendo atendido pelo Serviço de Assistência Domiciliar (SAD), porém, a família ainda precisa custear muitas despesas. Além disso, ele precisa de uma alimentação especial e faz uso de muitos medicamentos. “Os médicos disseram que ele ficou uma criança especial, com sequelas, mas, que com o tratamento certo, fazendo as fisioterapias ele podia voltar com alguns movimentos. Ele foi vacinado, tomou duas vacinas e isso ajudou, que ele não deu a meningite bacteriana. O Victor era uma criança que brincava, corria, estudava. Agora, infelizmente, aconteceu isso. Então, montamos uma campanha. Queremos contar com a ajuda de quem puder colaborar, doar fralda, lei que a gente gasta muito”.

A UPA

O DIÁRIO entrou em contato com a UPA, que não deu detalhes sobre o quadro clínico e atendimento, mas, informou que Victor Gabriel foi atendido por neurocirurgiões e transferido para o Hospital Vital Brasil pela UTI da Prefeitura de Caratinga, via Sus-Fácil. A UPA ainda disse que não conclui diagnóstico, tendo como função fazer a estabilização do paciente e encaminhamento para unidade onde tenha capacidade clínica e operacional de atendê-lo.

DOAÇÕES

Quem quiser contribuir com a família pode fazer a doação de qualquer valor pelo PIX 33998083701, em nome de Clemilson Rodrigues Martins.