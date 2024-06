Cotado como pré-candidato a vice, Humphrey Lima deixa cargo de secretário na Prefeitura de Caratinga

Com o término do prazo nesta quinta-feira (6), para que servidores públicos deixem os cargos, possibilitando a participação nas Eleições Municipais de 2024, Humphrey Lima de Oliveira, que respondia pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Caratinga, foi desligado da Administração.

Humphrey, que está filiado ao MDB, é cotado para composição de chapa com o pré-candidato a prefeito Rogério Soares (Republicanos). Embora, seus planos políticos não tenham sido confirmados oficialmente, Humphrey participou do lançamento da pré-candidatura de Rogério e com o apoio do prefeito Dr. Welington ao empresário, Humphrey surge como uma possível indicação a vice.