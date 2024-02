Correições ordinárias nas VTs de Caratinga e Manhuaçu abrem o calendário anual da Corregedoria do TRT-MG

CARATINGA – Já tiveram início no TRT-MG as correições ordinárias de 2024. No último dia 30/1, foi realizada a correição nas Varas do Trabalho de Caratinga e Manhuaçu e em 1º/2, o procedimento foi na 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. As correições serão realizadas pelos desembargadores Manoel Barbosa da Silva e Antônio Carlos Rodrigues Filho, corregedor e vice-corregedor, respectivamente.

O corregedor regional Manoel Barbosa da Silva esclarece que “a correição ordinária, presencial, é um dever legal da função corregedora, precedida de edital, oferecendo a oportunidade para os jurisdicionados e procuradores acompanharem o resultado do trabalho e apresentarem sugestões ou reclamações sobre os serviços da unidade judiciária”.

Ele frisa ainda que o trabalho da Corregedoria, independentemente da participação dos jurisdicionados e seus procuradores, consiste em verificar o bom andamento da prestação jurisdicional, sempre atenta às peculiaridades de cada vara do trabalho e, quando necessário, propor medidas e acompanhar a implementação destas, principalmente em relação aos prazos processuais”.

Assessoria TRT/MG