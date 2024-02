Prefeitura de Inhapim realiza construção no distrito de Novo Horizonte em parceria com a comunidade

INHAPIM – Para atender os moradores do córrego São Pedro localizado, no distrito de Novo Horizonte, a prefeitura de Inhapim, em parceria com os moradores da comunidade, está realizando a construção de uma ponte em jogos de manilhas no local.

Conforme explica a líder comunitária e diretora da escola estadual Joaquim Francisco de Paiva Campos, Marilza Araújo, a parceria entre o poder executivo inhapinhense e os moradores do córrego São Pedro, em Novo Horizonte, para a construção da ponte só foi possível graças a união dos moradores e a parceria com o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde. “Após realizarmos uma reunião com o prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro da Saúde e com o secretário de obras Welisson Abrantes Martins, firmamos uma parceria entre prefeitura e comunidade para juntos construir uma ponte em jogos de manilhas na comunidade do Córrego São Pedro aqui em Novo Horizonte. Esta ponte é de vital importância para os moradores do local uma vez que o córrego atravessava a estrada, obrigando os veículos a passar dentro dele, ou seja, em períodos de seca formava-se atoleiros e no período das águas como este que estamos atravessando, devido a cheia do córrego, impedia a passagem de veículos e o trânsito de pessoas, prejudicando o transporte escolar, escoamento da produção de leite e gado de corte que é a vocação de nossa região, e consequentemente impactando a vida das pessoas e a economia do município. A importância desta parceria é nítida, e na reunião ficou decidido que a prefeitura de Inhapim forneceria todo o material e maquinário necessário para a realização das obras e a comunidade entraria com a mão de obra e a execução dos serviços, e assim está sendo feito”, informou Marilza Araújo.

O prefeito Marcinho destacou a importância das parcerias entre o poder público e a comunidade, e relembrou algumas obras em parceria já realizadas em seu mandato como gestor inhapinhense, e também destacou algumas obras já realizadas pela prefeitura no distrito de Novo Horizonte e ainda aquelas em execução. “A população do distrito de Novo Horizonte assim como os nossos outros dez distritos não recebe por parte da nossa gestão menos atenção ou prestígio do nosso governo, equacionamos os investimentos de modo a atender todas as nossas comunidades de maneira igualitária e sem quaisquer prejuízos uma para outra, sem distinção política ou preconceito partidário. Graças a Deus nosso município de Inhapim vive um novo tempo, pois equilibramos as contas públicas, focamos na eficiência e transparência com os gastos do dinheiro público e o resultado não poderia ser diferente; aumentou a confiança de nossa população e parcerias foram surgindo. A construção desta ponte com três jogos de manilhas e cabeças de concreto é fruto deste trabalho, desta confiança depositada em nossa gestão. Demos uma virada de chave, deixamos de operar no vermelho e passamos a ter maior espaço orçamentário para realizarmos obras e investimentos em todo o nosso município, mas como em todo nossa região e ramos de trabalho estamos esbarrando na escassez de mão de obra, e aqui em nosso distrito de Novo Horizonte a comunidade supriu essa necessidade para realizar sua demanda, nossa gestão ouviu o pedido da comunidade e firmamos essa parceria, onde o município entrou com maquinário e com o material necessário e a comunidade realiza a obra de construção desta ponte. Isso nos enche de orgulho e prova que quando trabalhamos juntos coisas inimagináveis acontecem em benefício de toda nossa população. É importante destacarmos que o distrito de Novo Horizonte também está recebendo obras de calçamento de todo entorno do campo de futebol municipal Silvania Alves de Souza Abelha, reforma e revitalização do dispositivo esportivo com instalação de alambrado, portal de entrada e vestiário, além do já concluído calçamento e drenagem pluvial do prolongamento da rua João da Mata Assunção ou “Rua do Cajú” como é conhecida”, finalizou.

São exemplos de algumas obras já realizadas no município através de parcerias público privadas que merecem destaque, o calçamento da Serra do Leonel localizada no distrito de São José do Taquaral, prolongamento do calçamento da avenida Dante Famini no Córrego São Silvestre e ainda a construção da ponte Paulo Loures, no Córrego dos Loures.

Assessoria de Comunicação