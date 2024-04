Corpo de Ziraldo é enterrado no Rio de Janeiro

Amigos, familiares e fãs se despediram de Ziraldo na tarde deste domingo (7). O corpo do artista foi enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Antes do enterro, o cartunista foi velado no MAM — Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, das 10h às 16h. A cerimônia, aberta ao público, teve famosos como as atrizes Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Camila Pitanga e os atores Enrique Díaz e Otávio Muller.

O corpo de Ziraldo saiu do MAM por volta das 16h20, seguido de dezenas de coroas de flores e amigos em procissão. Já no cemitério, o caixão foi aplaudido durante todo o cortejo; o filho do cartunista, Antônio Pinto, foi uma das pessoas que o carregou.

“Fui privilegiado. Fiz duas obras do Ziraldo. Adorava ele e ele a mim também. Era um amigo maravilhoso”, disse Tonico Pereira à Globo News.

“Eu e minha mulher somos muito fãs do Ziraldo. Ele era uma potência. Tenho uma admiração e um amor tremendo por ele. Deixa um legado de muita história para contar – tanto dos amigos, quanto as impressas”, completou Hélio de la Peña.

Cartunista, chargista, dramaturgo e jornalista, Ziraldo Alves Pinto morreu na tarde de sábado (6), aos 91 anos. Segundo comunicado da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, ele morreu de causas naturais, em casa.