Copasa nega problemas com relação à vazão do Córrego do Lage e afirma que o abastecimento segue “normalmente”

CARATINGA- Após vários bairros de Caratinga enfrentarem problemas com o fornecimento de água no final do ano, inclusive durante as festividades de Natal e relatos de interrupção do abastecimento sem aviso prévio, o DIÁRIO procurou a Copasa para saber a situação em Caratinga.

Apesar de um ano marcado pela irregularidade de chuvas, a Copasa, por meio de nota, informou que o abastecimento em Caratinga está sendo realizado “normalmente” e que não há registros de problemas com relação à vazão do Córrego do Lage, onde é realizada a captação de água pela Companhia.

“A empresa esclarece ainda que as interrupções no abastecimento têm acontecido de maneira pontual, em razão da necessidade de manutenção emergencial para a correção de vazamentos e que o fornecimento de água é retomado e normalizado, de forma gradativa, tão logo os serviços são concluídos”, disse.

A Companhia ainda disse que segue orientando que os clientes que, porventura, estiverem com seus imóveis desabastecidos, registrem a ocorrência nos canais de atendimento da empresa, informando o endereço completo, para que as ocorrências possam ser avaliadas caso a caso e as medidas necessárias sejam tomadas. “Os clientes podem falar com a Copasa pelos telefones 115 ou 0800 0300 115; pelo aplicativo Copasa Digital; pelo site www.copasa.com.br, com funcionamento 24 horas por dia. Ou então pelo WhatsApp da Copasa, (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h”.