Copa da Amizade vai começar

Competição tem início nesta quinta-feira (20)

CARATINGA – Quando em 2015, o professor Davi Tallert e a jovem desportista Marina Pires tiveram a iniciativa de criar a Copa da Amizade, talvez não imaginassem que o evento cresceria tanto e ganhasse tamanha importância. Oito anos depois e seis edições realizadas, a Copa da Amizade está muito maior. Paralisada por dois anos durante o período da pandemia mundial de COVID-19, o torneio voltou a ser promovido ano passado, tendo Marina Pires já como diretora de competição da Liga Caratinguense de Desportos. O sucesso foi tamanho, que antes mesmo do encerramento da competição, todos os participantes manifestaram a intenção de participar novamente este ano.

Os números não mentem

Um evento do tamanho da Copa da Amizade ultrapassa o aspecto esportivo. Afinal, com tantas pessoas de outras cidades por aqui, é inegável o ganho direto e indireto para setores como restaurantes, lanchonetes e hotéis:

95 jogos

10 categorias

37 equipes

11 cidades diferentes

555 pessoas envolvidas diretamente com a competição, mais comissões técnicas e familiares.

Caratinga

1 – América

2 – Cettatic

3 – Guanabara

4 – Asafe

Vila Velha/ES

5 – Bola na Rede

Santa Rita de Minas

6 – Atenas

Ipatinga

7 – Kefas

Timóteo

8 – Projeto Futsal Para Todos

Coronel Fabriciano

9 – Giovannini/Acesita

10 – Silvino Pereira

Governador Valadares

11 – CTG

12 – Desportiva

13 – Amigos do Rafa

Piedade de Caratinga

14 – F.C Bayern

Ubaporanga

15 – A.A.U – Associação Atlética de Ubaporanga

Inhapim

16 – UAI

Manhumirim

17 – Giants

A grande maioria das equipes, clubes e projetos presentes na 7ª edição da Copa da Amizade contam com incentivo e apoio logístico das prefeituras de seus respectivos municípios. A expectativa é que a partir dessa quinta-feira, dia 20, tenhamos por aqui, a presença de diversos secretários de esportes acompanhando suas delegações. Sem dúvida, uma cidade fica mais feliz quando temos competições esportivas desse nível.

Confira a programação dos jogos:

Rogério Silva